Grèce : 3 morts après qu’un bateau transportant des migrants a heurté des rochers

ATHÈNES, Grèce (AP) – Trois migrants sont morts et 16 autres ont été secourus au large de l’île grecque de Lesbos mardi après qu’un canot les transportant de la côte voisine de la Turquie a heurté des rochers par des vents violents, ont annoncé les autorités. Les garde-côtes ont déclaré que les trois corps avaient été retrouvés au large de la côte est de l’île, ajoutant qu’un effort de sauvetage impliquant deux patrouilleurs, un hélicoptère et des équipes au sol était en cours pour rechercher d’autres personnes éventuellement portées disparues. Aucune des personnes à bord du canot n’avait reçu de gilet de sauvetage. La tragédie dans l’est de la mer Égée s’est produite deux jours après la mort de quatre enfants et d’une femme lorsqu’un bateau transportant plus de 40 migrants s’est écrasé contre des rochers sur l’île de Leros.

___

Suivez la couverture d’AP sur les problèmes de migration sur https://apnews.com/hub/migration

The Associated Press