Grèce 0-1 Pays-Bas (16 octobre 2023) Analyse du match

Virgil van Dijk a marqué un penalty spectaculaire pour les Pays-Bas trois minutes après le début du temps additionnel pour arracher une victoire cruciale 1-0 en qualifications pour l’Euro contre la Grèce à Athènes.

Denzel Dumfries a été victime d’une faute dans la surface pour donner à Van Dijk une chance de gagner le match et l’entraîneur grec Gus Poyet a ensuite reçu un carton rouge pour ses protestations depuis le banc de touche.

Il s’agissait du deuxième penalty du match pour les Néerlandais après que l’attaquant Wout Weghorst ait vu son penalty stoppé par le gardien Odysseas Vlachodimos.

La France s’est déjà qualifiée dans le groupe B, mais les Pays-Bas sont passés à la deuxième place grâce à une victoire avec 12 points en six matches et avec des matches à venir contre l’Irlande et Gibraltar.

La Grèce a le même nombre de points mais a joué un match de plus et rencontrera la France lors de son dernier match de qualification le mois prochain.

Plus tôt dans la journée, l’Autriche a scellé sa qualification pour l’Euro de l’été prochain en Allemagne après que Marcel Sabitzer ait marqué un penalty en seconde période lors d’une victoire 1-0 à l’extérieur contre l’Azerbaïdjan dans le groupe F lundi, mettant ainsi fin aux espoirs de la Suède.

Le remplaçant à la mi-temps Sabitzer a converti son coup de pied après 48 minutes suite à une main du défenseur Rahil Mammadov dans un match largement dominé par les visiteurs.

Cette victoire assure à l’Autriche une place parmi les deux premières avec la Belgique déjà qualifiée, la troisième fois consécutive que les Autrichiens seront présents à la finale continentale et la quatrième au classement général.

L’Autriche est la huitième équipe à réserver sa place pour la phase finale du 14 juin au 14 juillet, aux côtés de l’Allemagne, pays hôte, de la Belgique, de la France, du Portugal, de l’Écosse, de l’Espagne et de la Turquie. (Reportage de Nick Said)