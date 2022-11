Greatwood Hurdle: I Like To Move It est clair pour l’équipe Twiston-Davies à Cheltenham | Nouvelles de la course

I Like To Move It de Nigel Twiston-Davies a poursuivi son histoire d’amour avec l’ancien parcours de Cheltenham en portant le poids le plus élevé à la victoire dans l’Unibet Greatwood Handicap Hurdle.

Deux fois vainqueur sur ce parcours et cette distance de 2 m l’automne dernier, il a remporté le Sky Bet Supreme Trial Novices’ Hurdle sur cette carte il y a 12 mois et a toujours été à l’honneur à cette occasion aux mains de Sam Twiston-Davies.

Seuls cinq vols d’obstacles ont été sautés tout au long du handicap de deux milles avec un soleil bas signalant l’enlèvement du bois dans la ligne droite du domicile, et c’est le vainqueur et le Sonigino formé par Paul Nicholls qui les a menés dans les premières étapes qui étaient dépourvues de toute épreuve de saut.

Les haies ont commencé dans le dos où j’aime bouger ça a continué à dicter le rythme et le joueur de cinq ans galopait toujours fortement lorsque le favori 4-1, Gin Coco, s’est furtivement engagé dans la course à l’approche de ce qui serait le dernier vol.

Le duo s’est dégagé alors que la course époustouflante sur la colline de Cheltenham s’ensuivait, mais le vainqueur formé localement a rapidement pris les devants et était toujours aux commandes dans les phases finales alors qu’il décrochait la fonction de 100 000 £.

L’entraîneur Nigel Twiston-Davies a déclaré: “Absolument superbe – 12 pierres par là. Franchir les obstacles ne l’a pas aidé. Il était génial.

“Sam était très positif sur lui. Il aimerait certainement un terrain plus doux et il tient très bien les deux milles. Il n’a pas eu de chance au Betfair. C’est un vrai cheval.

“L’obstacle international ici [is next] – il suit les traces d’un très bon cheval que nous avions, Garden Dreams. Le Nouveau avait l’habitude de fréquenter cette course. Il semble assez occupé, le Champion Hurdle, mais c’est l’idée pour le moment. Je n’ai jamais eu peur de rien.

“Son saut est toujours bon, mais il n’y en avait pas beaucoup aujourd’hui. C’était absolument bien. C’est un chasseur en devenir et il saute très bien – ce n’est pas un coureur de haies.

“Ce n’est pas une mince affaire [to carry the weight]mais il a ce poids parce qu’il est le meilleur cheval, donc je ne me suis jamais trop inquiété du poids, c’était juste que je préférais un terrain plus mou.”