Great Speech étend l’orthophonie en réseau aux membres des services fédéraux

La plateforme d’orthophonie virtuelle Great Speech a annoncé qu’elle est désormais un fournisseur en réseau dans la région TRICARE Ouest via Health Net Federal Services, étendant ainsi ses offres aux militaires et à leurs familles.

Great Speech propose aux enfants et aux adultes, y compris les membres de Medicare, des services de thérapie virtuelle pour l’articulation et la phonologie, les fonctions exécutives, les troubles du langage, la maladie de Parkinson, la réadaptation après un accident vasculaire cérébral et l’aphasie, ainsi que les traumatismes crâniens.

La société propose des plans de traitement uniques avec des conseils individuels d’un thérapeute sélectionné individuellement.

La région TRICARE Ouest comprend les États de Californie, Arizona, Colorado, Alaska, Idaho, Hawaï, Iowa (à l’exclusion de la région de Rock Island Arsenal), du Missouri (à l’exclusion de la région de St. Louis), du Minnesota, du Kansas, du Montana, du Nevada, du Nebraska, Dakota du Nord, Nouveau-Mexique, Dakota du Sud, Oregon, Utah, Wyoming, Washington et régions de Lubbock, El Paso et Amarillo au Texas.

« L’expansion de nos services pour servir les membres de la région TRICARE Ouest s’aligne sur notre mission de rendre l’orthophonie de qualité plus accessible », a déclaré Avivit Ben-Aharon, fondateur et directeur clinique de Great Speech, dans un communiqué. « Notre réseau national de plus de 200 orthophonistes agréés permet aux membres de TRICARE d’atteindre leurs objectifs en matière de parole et de communication dans le confort de leur foyer en supprimant les limitations géographiques et en optimisant le jumelage des patients avec l’orthophoniste le plus qualifié pour les besoins spécifiques d’un individu.

LA PLUS GRANDE TENDANCE

En août, Great Speech, basé en Floride a annoncé un partenariat avec le fournisseur de soins virtuels numériques axés sur la neurologie, American Telephysicians, pour fournir un accès aux services d’orthophonie aux membres de la société de soins de santé numériques basée à Jacksonville.

De nombreuses entreprises de santé numérique proposent des services destinés à aider les personnes souffrant de troubles de la parole, notamment une entreprise de technologie de reconnaissance vocale. Voiceitt, qui a annoncé un partenariat avec la plateforme de visioconférence Webex de Cisco pour rendre les réunions virtuelles plus accessibles aux personnes ayant des troubles de la parole.

Discours des Canariesqui crée un logiciel d’analyse vocale, s’est associé à Microsoft pour appliquer la technologie d’IA du géant de la technologie afin d’étendre ses modèles vocaux d’apprentissage automatique pour les soins de santé.