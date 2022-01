Great Resignation prend en charge plus de travail hybride, peut conduire à des hologrammes

Lister affirme que le travail hybride nécessite plus d’intentionnalité que le travail entièrement à distance ou entièrement en personne, pour garantir que les employés à distance et en personne sont sur un pied d’égalité. Une suggestion qu’elle a faite est qu’un participant à distance pourrait être choisi comme chef d’une réunion hybride pour s’assurer que le point de vue des travailleurs à distance est représenté. Une autre idée consiste à créer un système de jumelage qui associe un travailleur à distance à un employé en personne, qui peut s’assurer que le travailleur à distance est en mesure de participer pleinement.

Ses recherches ont révélé que 56 % des travailleurs américains ont un travail qui peut être effectué au moins partiellement à distance. Elle dit que permettre aux employés de changer leurs heures, les jours où ils travaillent et même quand ils prennent une pause peut avoir un impact énorme sur la rétention.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.