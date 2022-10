‘Great papa’ Melvin Baima rejoint les jumeaux Brady sur le terrain à St. Bede – Shaw Local

Il y a eu un moment très cool avant le début du match Homecoming de la semaine dernière à St. Bede Academy.

Les capitaines seniors et jumeaux de St. Bede, John et Ryan Brady, étaient accompagnés de leur arrière-grand-père, Melvin Baima, pour présenter le ballon du match.

Baima, 100 ans, est diplômée de St. Bede en 1939 et a servi pendant la Seconde Guerre mondiale avec l’armée.

Les deux garçons ont été honorés de partager ce moment avec leur arrière-grand-père, qu’ils appellent affectueusement “Great Papa”.

“Cela signifie beaucoup. Il est allé à Saint-Bède. Rien que pour lui, 100 ans, pouvoir sortir et donner le ballon pour notre saison senior est plutôt cool », a déclaré Ryan. “C’était un moment assez fier pour la famille.”

“Ce fut un moment plutôt cool avec quelqu’un de votre famille et comment nous sommes tous allés à St. Bede et avons vécu la même chose”, a déclaré John. “Revenir à son âge et depuis combien d’années il a été diplômé, c’est un moment plutôt cool.”

Baima a donné de sages conseils aux garçons.

“Il m’a dit d’aller les chercher”, a déclaré Ryan.

« Il donne beaucoup de conseils. Continuez simplement à vivre pleinement la vie », a déclaré John.

Kerri Brady, la mère des garçons, a déclaré que Melvin avait un grand sourire sur son visage lorsqu’elle lui a demandé s’il voulait le faire et a vraiment apprécié le moment.

« Il a dit : ‘Pourquoi m’ont-ils demandé ?’ Parce que je suis le plus vieux ? J’ai dit : « Probablement », a-t-elle dit.

Kerri a déclaré que ses garçons étaient vraiment ravis de partager ce moment avec Great Papa, car ils savaient que c’était “un accord unique dans une vie”.

John a dit qu’il ne pouvait qu’espérer atteindre l’âge de 100 ans et pouvoir faire quelque chose comme ça avec ses arrière-petits-fils.

Great Papa ne fait certainement pas son âge. C’est un centurian assez vif, vivant seul dans un duplex au Pérou et se conduisant partout et sortant dîner tous les soirs, a déclaré Kerri.

Il a joué au golf la majeure partie de sa vie et a parcouru le parcours jusqu’à ce qu’il perde tous ses amis.

Baima était stationné à l’étranger avec l’armée en Nouvelle-Calédonie, aux îles Philippines et au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a servi de septembre 1942 à janvier 1946, travaillant sur des équipements radio, changeant la fréquence et les émetteurs afin que les Japonais ne puissent pas écouter et déchiffrer leurs codes.

John a déclaré que son arrière-grand-père avait parlé de son service militaire et du fait que “c’était beaucoup d’être loin de sa famille”.

• En terminant, je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances à la famille Waca de Princeton pour la perte de leur mère et épouse bien-aimée, Kathy. C’était une amie chère à ma femme et moi, qui s’est levée lors de notre mariage et a plaisanté: “Êtes-vous sûr de vouloir quelqu’un de vieux comme moi?”

Elle était une fan dévouée de ses trois enfants et de leurs équipes sportives à PHS et des équipes des équipes de son mari Charlie et, plus récemment, elle a aimé regarder ses petits-enfants faire du sport.

Grand-mère toujours aimante, Kathy a tenu juste assez longtemps pour pouvoir FaceTime avec son nouveau petit-fils, Leland, né le jour de son décès.

Kathy était une fan de longue date de la Princeton Fastpitch Church League et ce ne sera tout simplement pas pareil sans qu’elle regarde les matchs dans le champ central dans sa chaise de jardin à côté de Charlie. Maintenant, elle sera notre ange dans le champ extérieur.

