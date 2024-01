Great Pacific Media de Thunderbird Entertainment génère une commande de séries américaines avec la toute nouvelle série documentaire Rocky Mountain Wreckers

The Weather Channel a donné son feu vert pour la toute nouvelle série documentaire Rocky Mountain Wreckers de Great Pacific Media de Thunderbird Entertainment (Photo : Business Wire)

Le réseau de télévision Weather Channel est le diffuseur américain exclusif de la série originale de 10 x 60 minutes, développée et produite par Great Pacific Media.

Production pour Rocky Mountain Wreckers a commencé au Colorado, en Utah et au Wyoming

VANCOUVER (Colombie-Britannique), le 23 janvier 2024–(FIL D’AFFAIRES)–Great Pacific Media (GPM), une société de Thunderbird Entertainment Group (TSXV : TBRD, OTC – THBRF) (« Thunderbird » ou la « Société »), est ravie de dévoiler ses dernières séries documentaires d’aventure originales, Dépanneurs des montagnes Rocheuses. La série se déroule sur les autoroutes les plus meurtrières d’Amérique – l’anneau interétatique I-80/I-15 – et suivra les aventures déchirantes de quatre entreprises familiales de démolition lourde à travers les trois États : Mountain Recovery (Vale, CO), Stauffer’s Towing & Recovery (West Haven, UT), Reliable Towing (Longmont, CO) et Big Al’s Towing (Cheyenne, WY).

La série est commandée par le réseau de télévision américain The Weather Channel. Bell Média est le partenaire de production canadien et détient les droits canadiens sur l’émission pour Discovery Canada.

“Dépanneurs des montagnes Rocheuses capture le péril et le drame réels inhérents à certains des emplois les plus dangereux au monde, au milieu de certains des paysages les plus époustouflants d’Amérique », a déclaré David Way, président de GPM. « Non seulement les entreprises que nous suivons accomplissent certaines des tâches les plus difficiles. et des récupérations incroyables, mais les sujets documentaires de la série sont également extrêmement divertissants et feront de superbes émissions de télévision. »

« The Weather Channel s’engage à partager des histoires sur la manière dont la météo peut avoir des impacts majeurs et transformateurs sur nos vies », a déclaré Nora Zimmett, présidente des actualités et des séries originales de Weather Group – société mère du réseau de télévision The Weather Channel. “Dépanneurs des montagnes Rocheuses suit la vie de cinq équipes de démolition qui bravent des conditions météorologiques extrêmes simplement en accomplissant leur travail quotidien. Un mauvais tournant peut entraîner une catastrophe commerciale, voire même s’avérer fatal. Cette série sera un excellent ajout à notre programmation aux heures de grande écoute, car elle combine des histoires d’excitation à enjeux élevés, d’aventure et de météo que nos téléspectateurs s’attendent à voir sur The Weather Channel. »

Way, Todd Serotiuk, Millan Curry-Sharples et Michael Francis sont les producteurs exécutifs de GPM.

En plus de fournir un regard approfondi sur les équipes de professionnels qui risquent quotidiennement leur vie pour maintenir ces autoroutes interétatiques ouvertes, évitant ainsi les renversements et les collisions, Dépanneurs des montagnes Rocheuses montrera également aux téléspectateurs comment eux aussi peuvent voyager en toute sécurité dans des conditions météorologiques et climatiques difficiles.

Dépanneurs des montagnes Rocheuses est actuellement en production pour une livraison à l’automne 2024.

À PROPOS DES MÉDIAS DU GRAND PACIFIQUE

Les programmes de Great Pacific Media sont diffusés dans plus de 170 pays et la division Thunderbird se spécialise dans le financement, le développement, la production et la coproduction de séries factuelles, documentaires et de télé-réalité. Les productions de GPM incluent la série très appréciée Discovery Canada L’autoroute à travers l’enfer et Sauvetage lourd : 401. Les séries récemment annoncées incluent Dépanneurs des montagnes Rocheuses (La chaîne météo) et Titans du bois (Découverte Canada), avec de nouvelles saisons de La malédiction du mort (Histoire, Hulu) et Stylé (HGTV, Hulu) en route.

À PROPOS DU GROUPE DE DIVERTISSEMENT THUNDERBIRD

Thunderbird Entertainment Group est une société mondiale primée de production, de distribution et de gestion de droits multiplateforme à service complet, dont le siège social est à Vancouver et qui possède des bureaux supplémentaires à Los Angeles et à Ottawa. Thunderbird crée des programmes scénarisés, non scénarisés et animés primés pour les principales plateformes numériques mondiales, ainsi que pour les diffuseurs canadiens et internationaux. La société développe, produit et distribue du contenu animé, factuel et scénarisé par l’intermédiaire de ses différentes branches de contenu, notamment Thunderbird Kids and Family (Atomic Cartoons), Thunderbird Unscripted (Great Pacific Media) et Thunderbird Scripted. Les productions sous l’égide de Thunderbird incluent The Last Kids on Earth, Molly of Denali, Highway Thru Hell, Kim’s Convenience, Reginald the Vampire et Boot Camp. Thunderbird Distribution et Thunderbird Brands gèrent respectivement les droits mondiaux des médias et des produits de consommation pour la Société et certains tiers. Thunderbird est sur Facebook, Twitter et Instagram à @tbirdent. Pour plus d’informations, visitez: www.thunderbird.tv.

À PROPOS DU RÉSEAU DE TÉLÉVISION MÉTÉO

Depuis son lancement il y a 41 ans, le réseau de télévision The Weather Channel est devenu le réseau météorologique le mieux noté et le plus largement distribué en Amérique. Le réseau de télévision Weather Channel est le leader en matière de couverture des intempéries, fournissant l’analyse la plus complète de tous les médias et constituant la seule source nationale de couverture 24 heures sur 24 des tempêtes. Avec des météorologues de confiance qui analysent, prévoient et rapportent la météo, son expertise est inégalée. En 2021 et 2019, The Weather Channel a remporté les Emmy Awards pour sa technologie innovante de réalité mixte immersive qui change la norme en matière de présentation météo. L’application Weather Channel CTV est disponible sur Amazon Fire TV, Android TV, Roku, Samsung, VIZIO et Xfinity Flex. Pour plus d’informations, visitez: www.weathergroup.com.

