Great Lakes Credit Union recueille des manteaux pour Midwest Veterans Closet – Shaw Local

BANNOCKBURN – Tout au long de l’automne, la Great Lakes Credit Union a organisé une collecte de manteaux et de vêtements d’hiver en partenariat avec les chambres de commerce de Green Oaks, Libertyville, Mundelein et Vernon Hills au profit du Midwest Veterans Closet.

Les dépôts de collecte étaient situés dans toute la région de Chicago dans les 13 succursales GLCU.

Avec l’aide du personnel de GLCU et de ses membres, GLCU a collecté plus de 500 manteaux et autres articles d’équipement d’hiver.

Midwest Veterans Closet offre un soutien à vie aux anciens combattants et à leurs familles. Grâce à leurs efforts, Midwest Veterans Closet aide plus d’un million d’anciens combattants chaque année.

« GLCU est heureuse d’aider nos communautés locales en s’associant à une organisation qui recherche et sert les anciens combattants dans le besoin », a déclaré Steve Bugg, président et chef de la direction.