Great Khali perd son calme après le «chantage» et le «comportement abusif» du personnel de Toll Plaza

Le lutteur de la WWE Dalip Singh Rana, largement connu sous le nom de Great Khali, s’est battu lundi avec le personnel d’une place de péage à Ludhiana, au Pendjab.

La vidéo de cet incident, où l’on peut voir le personnel du poste de péage se disputer avec le lutteur, est devenue virale sur Twitter mardi. L’incident s’est produit à Ladhowal sur la route nationale Panipat-Jalandhar.

La star de la WWE se rendait à Karnal via Ludhiana dans sa voiture avec quelques autres personnes. Dans la vidéo, on pouvait entendre le personnel du poste de péage confronter Khali et alléguer que le lutteur avait giflé l’un des membres de son personnel lorsqu’il lui avait demandé de montrer une carte d’identité.

#Khali aurait giflé un employé du poste de péage à #Ladowal Péage. ceci après que les employés de Toll Plaza l’auraient intimidé, l’ont traité de #singe pic.twitter.com/WnY1meLrV9 — Satya Tiwari (@SatyatTiwari) 12 juillet 2022

Dans la vidéo, on peut entendre Khali dire que le personnel le « faisait chanter » et ne le laissait pas passer. Il a également déclaré qu ‘«il ne possède pas de carte d’identité pour le moment».

Khali, alors qu’il était assis à l’intérieur de sa voiture, a continué à insister pour que le personnel ouvre la barricade, mais le personnel a refusé. Les gens autour de la voiture n’arrêtaient pas de le provoquer en disant : « Oh juttian na khaal li… » (On te battait avec des chaussures), ce qui fit sortir le lutteur de sa voiture.

Un policier était présent sur les lieux. Les membres du personnel avertissent alors Khali de rester dans ses limites et notent le numéro de son véhicule alors que Khali tente de retirer la barricade par lui-même. À défaut de le faire, le lutteur recule dans sa voiture.

S’adressant à The Indian Express, le lutteur de la WWE a déclaré que tout avait commencé lorsque le personnel de la place de péage l’avait “forcé” à faire cliquer des photos avec eux.

“Ils ne peuvent pas me forcer ou me faire chanter pour que les photos soient cliquées. Je n’aurais pas nié s’ils avaient demandé poliment mais ils étaient impolis. Ils ont dit qu’ils ne me laisseraient pas traverser le péage tant que je ne les laisserais pas cliquer sur des photos avec chacun d’eux. Quand j’ai refusé de poser avec eux, ils ont commencé à faire du chantage et à se conduire mal. Ils m’ont également insulté », a déclaré Khali.

“Je suis une célébrité. Une célébrité peut-elle gifler quelqu’un ? Je ne peux même pas y penser. Ce n’est qu’après qu’ils ont commencé à se comporter mal avec moi que je suis sorti de la voiture et leur ai demandé de retirer la barrière », a déclaré l’homme de 49 ans.

L’ancienne star de la WWE a également déclaré qu’il prévoyait de prendre des mesures contre les membres du personnel impliqués.

“Je prévois de prendre des mesures contre le personnel du poste de péage qui s’est mal comporté hier. Pourquoi devrais-je payer alors que leur personnel s’est mal comporté avec moi à un tel point. Ils m’ont lancé des abus », a ajouté le lutteur.

