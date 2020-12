Un Dogue Allemand espiègle a été sauvé par des vétérinaires après s’être gorgé de trois pieds de guirlandes.

Des images partagées par le Dispensaire populaire pour animaux malades (PDSA) montrent le personnel de l’organisme de bienfaisance en train de retirer la décoration de trois pieds de l’estomac de Dexter, 10 ans, en un seul morceau.

Le propriétaire Paul Noakes, 56 ans, de Margate, a déclaré que ce n’était pas la première fois que Dexter mangeait quelque chose qu’il n’aurait pas dû manger.

«Quand il était plus jeune, il mangeait des canapés et des tapis, et il y a deux ans à Noël, il a mangé des guirlandes, même si nous ne savions pas tout de suite», a-t-il déclaré.

«Il n’était pas du tout malade, et la première chose que nous avons su, c’est quand ça a commencé à sortir en morceaux aux deux extrémités!

La famille s’était efforcée de garder toutes les décorations de Dexter depuis l’incident.

Après que Dexter ait été appelé pour une radiographie, le mystère a été résolu et il a subi une chirurgie d’urgence réussie peu de temps après.

Cependant, ils se sont inquiétés après avoir découvert cette année que des guirlandes enroulées autour d’ornements sur la cheminée avaient disparu.

Ils ont immédiatement emmené Dexter chez les vétérinaires pour savoir s’il avait de nouveau mangé des guirlandes.

