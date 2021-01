La tente Great British Bake Off a un avant-goût d’Hollywood – ainsi que des sommités, une championne olympique et une femme qui n’a jamais eu peur des défis – pour sa dernière série de célébrités.

En raison de l’air au printemps, une vingtaine de visages célèbres vont cuire pour impressionner les juges Prue Leith et Paul Hollywood dans The Great Celebrity Patisserie Pour Stand Up To Cancer.

L’animateur Matt Lucas reviendra également dans la célèbre tente pour la série de cinq épisodes de Channel 4.

Voici qui participe.

James mcavoy

L’acteur écossais est devenu célèbre en jouant dans Shameless au Royaume-Uni, avant de faire carrière à Hollywood avec des films tels que The Last King Of Scotland, Split et la série X-Men. La star nominée aux Golden Globe et aux BAFTA est récemment apparue à l’écran en tant que Lord Asriel dans l’adaptation de la BBC de His Dark Materials.

Daisy Ridley

Mieux connue pour avoir joué le rôle de Rey dans la trilogie de la suite de Star Wars, l’actrice devrait apparaître dans le prochain thriller de science-fiction Chaos Walking aux côtés de Tom Holland et dans le biopic d’espionnage A Woman Of No Importance.

Dame Kelly Holmes

Un ancien athlète de demi-fond spécialisé dans les épreuves de 800 m et 1 500 m. Sa première médaille olympique était une médaille de bronze à Sydney en 2000 pour le 800m – avant de remporter l’or pour les deux courses aux Jeux olympiques de 2004 à Athènes. Elle détient toujours le record britannique du 800 m.

David Baddiel

Comédien et présentateur de télévision connu pour son partenariat humoristique avec Frank Skinner et pour avoir écrit l’hymne du football anglais Three Lions dans les années 1990, il est également romancier et a écrit un nouveau livre, #JewsDontCount, sur les formes modernes d’antisémitisme.

Jade Thirlwall

Elle a trouvé la renommée sur The X Factor en 2011 lorsque son groupe, Little Mix, est devenu le premier groupe à remporter le spectacle. Ils ont continué en tête des charts et sont devenus l’un des plus grands groupes pop du Royaume-Uni.

Dizzee Rascal

Pionnier de la musique grime, le rappeur de l’est de Londres a sorti son premier album Boy In Da Corner en 2003. Il a ensuite remporté le prestigieux prix Mercury, devant le deuxième album de Coldplay, A Rush Of Blood To The Head, et le sixième de Radiohead, Hail Au voleur.

Anneka Rice

Un nom connu dans les années 1980 et 1990, Rice était célèbre pour le jeu télévisé Treasure Hunt de Channel 4 et a ensuite lancé sa propre série, Challenge Anneka, en 1989, qui l’a vue assumer des tâches à accomplir – généralement en portant une fabuleuse combinaison. .

Alexandra Burke

Elle a été la gagnante de la cinquième série de The X Factor en 2008, célèbre avec son héros Beyoncé lors de la finale. Le chanteur a continué en tête des charts avec des succès tels que Hallelujah et Broken Heels, et a également fait une carrière dans le West End, en jouant dans des comédies musicales telles que The Bodyguard et Sister Act, et a participé à Strictly Come Dancing.

John Bishop

Un comédien et acteur né à Liverpool qui est surtout connu pour son stand-up et ses apparitions dans des panels, dont A League Of their Own de Sky One. Il a récemment été choisi comme compagnon de la dernière série de Doctor Who.

Stacey Dooley

Après s’être fait un nom dans des documentaires d’enquête sur des questions sociales, elle a remporté Strictly Come Dancing aux côtés de son partenaire de danse professionnel et maintenant petit ami Kevin Clifton en 2018. Elle a également reçu un MBE pour ses services à la radiodiffusion la même année.

Tom Allen

Le comédien est déjà connu dans le monde de Bake Off, après avoir accueilli Bake Off: The Professionals et joué régulièrement sur le spin-off Extra Slice.

KSI

De son vrai nom Olajide William « JJ » Olatunji, c’est un YouTuber, boxeur et rappeur qui compte plus de 22 millions d’abonnés sur la plateforme vidéo, et qui a sorti l’année dernière son premier album. En 2019, il a été nommé par le Times en tant que finaliste de sa liste des 100 meilleurs influenceurs britanniques.

Ade Adepitan

Ayant survécu à la polio dans son enfance, Adepitan a continué à concourir en tant que basketteur en fauteuil roulant au niveau international avant de se lancer dans la présentation. Il a été nommé MBE pour les services aux sports handicapés en 2005.

Nick Grimshaw

Connu sous le nom de Grimmy, le présentateur de télévision et de radio a animé une gamme d’émissions sur BBC Radio 1, y compris le petit-déjeuner et la voiture. Il est également connu pour avoir joué dans Celebrity Gogglebox aux côtés de sa nièce, Liv.

Rob Beckett

Un comédien de stand-up et un panel show régulier, il a un partenariat de comédie avec Romesh Ranganathan. Il est connu pour ses programmes tels que 8 chats sur 10 et Mock The Week, ainsi que pour la narration de la série télé-réalité Celebs Go Dating.

Anne-Marie

Chanteuse qui a travaillé avec des artistes tels que Clean Bandit et Sean Paul sur le hit Rockabye, elle a été nominée pour quatre prix, dont celui de la meilleure artiste solo britannique, aux Britanniques en 2019.

Nadine Coyle

Un cinquième de l’un des groupes de filles les plus réussis du Royaume-Uni, elle a trouvé la célébrité avec Girls Aloud quand ils ont remporté Popstars: The Rivals en 2002. Le groupe avait quatre singles numéro un et deux albums numéro un avant de se séparer. En 2019, elle a participé à I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here.

Katherine Ryan

Actrice et star du stand-up canadienne qui vit au Royaume-Uni, elle est un visage régulier dans des émissions telles que Mock The Week et Have I Got News For You, et a également récemment joué dans sa propre série comique Netflix, La duchesse, sur une mère. qui veut un frère pour sa fille.

Reece Shearsmith

L’acteur et écrivain était l’un des cerveaux derrière l’émission de croquis culte The League Of Gentlemen et a également co-créé la série humoristique Psychoville.

Philippa Perry

Une psychothérapeute renommée connue pour ses livres, dont How To Stay Sane, et ses documentaires pour la BBC et Channel 4.