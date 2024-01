Great Canadian Entertainment dévoile une main gagnante avec l’ouverture officielle de la nouvelle salle de poker de 18 tables du Pickering Casino Resort

Salle de poker du Pickering Casino Resort / crédit photographie doublespace (Groupe CNW/Great Canadian Entertainment)

** DES PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE TÉLÉCHARGÉES ICI**

TORONTO, 26 janvier 2024 /CNW/ – Great Canadian Entertainment est heureux d’annoncer l’ouverture officielle d’une salle de poker ultramoderne de 18 tables à Pickering Casino Station sur Lundi 29 janvierème à midi. Prévue pour devenir une plaque tournante pour les amateurs de poker, la salle de poker contemporaine est située au 3ème étage de l’hôtel à Pickering. Casino Resort, offrant près de 20 000 pieds carrés d’espace de jeu haut de gamme.

Ouverte 24h/24 et 7j/7, la nouvelle salle de poker dispose de 16 tables traditionnelles et de deux salles privées High Stakes, destinées aux joueurs à la recherche d’une expérience plus exclusive et plus élevée. Avec un bar dédié et une livraison de nourriture à table depuis The District, la salle de restauration du complexe, les joueurs peuvent s’adonner à une expérience de jeu immersive.

“Nous sommes ravis de présenter la salle de poker comme le dernier ajout à notre offre de classe mondiale”, a déclaré Michael Kim, vice-président exécutif, Great Canadian Entertainment. “Nous augmentons les enjeux avec un autre équipement passionnant, rejoignant notre casinoSportsbook et The Arena, soulignant notre engagement à offrir à nos clients une expérience de jeu et de divertissement en direct immersive. »

POINTS FORTS DE LA SALLE DE POKER

Espace premium au 3ème étage de l’hôtel à Pickering Casino Station balnéaire

18 tables, dont 16 tables traditionnelles et deux salles privées High Stakes

Opération 24h/24 et 7j/7 pour une expérience de poker non-stop

Bar dédié pour une expérience de divertissement complète

Livraison de services de restauration à table parmi les diverses options culinaires du District

Les membres Great Canadian Rewards peuvent également profiter de promotions exclusives, garantissant ainsi que l’expérience de poker à Pickering Casino Le complexe s’étend au-delà des tables. Le programme Great Canadian Rewards a établi une nouvelle norme en matière d’avantages inégalés et d’offres exclusives dans le domaine des jeux et du divertissement, connectant les clients des 12 principales destinations de la société en Ontarioy compris ses stations les plus récentes, Pickering Casino Resort et Grand Canadien Casino Station balnéaire Toronto. Adhésion gratuite et facile d’accès en ligne, elle offre aux membres une multitude d’avantages exclusifs lorsqu’ils utilisent leur carte Great Canadian Rewards, notamment des réductions sur les séjours à l’hôtel à Pickering. Casino Resort, Grand Héron Casino & Hôtel, et Grand Canadien Casino Station balnéaire Toronto. Le programme offre des privilèges de restauration gratuits et à prix réduit dans les restaurants participants, un accès en prévente à des concerts et événements en direct très attendus, des invitations à des promotions réservées aux membres et bien plus encore.

L’histoire continue

Pour en savoir plus sur le programme de fidélité Great Canadian Rewards et pour devenir membre gratuitement, veuillez visiter gcrewards.com/signup ou visitez le bureau des services à la clientèle dans l’une des destinations Great Canadian Rewards en Ontario.

Conforme à Pickering Casino L’engagement responsable du complexe jeu d’argentla propriété dispose également d’un centre PlaySmart dans l’aire de jeu, rempli d’outils interactifs attrayants et de précieux outils responsables. jeu d’argent ressources disponibles pour tous les joueurs, y compris des informations sur la façon de participer au programme volontaire My PlayBreak d’OLG s’ils choisissent de faire une pause jeu d’argent.

Pour plus d’informations sur Pickering Casino Resort et sa nouvelle salle de poker, visitez greatcanadian.com/destinations/ontario/pickering/poker/ et suivre @PickeringPoker sur X (anciennement Twitter).

À PROPOS DU GRAND DIVERTISSEMENT CANADIEN

Fondée en 1982, Great Canadian Entertainment est du Canada première société de jeux et d’hôtellerie avec 25 installations de jeux, de divertissement, d’hôtellerie et de villégiature dans Ontario, Colombie britannique, Nouveau-Brunswicket la Nouvelle-Écosse.

Engagée à investir et à offrir des opportunités aux membres des communautés dans lesquelles elle opère, Great Canadian a soutenu plus de 1 400 organisations caritatives et à but non lucratif à travers le monde. Canada dans le cadre de son programme PROUD ; « FIER de nos gens, de notre entreprise, de notre communauté ». Une partie importante des revenus bruts des jeux provenant des installations de jeu de Great Canadian est conservée par les partenaires de la Couronne au nom de leurs gouvernements provinciaux dans le but de soutenir des programmes qui profitent aux soins de santé, à l’éducation et aux services sociaux dans Canada. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.greatcanadien.com ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn.

Logo Great Canadian Entertainment (Groupe CNW/Great Canadian Entertainment)

SOURCE Grand divertissement canadien

Cision

Afficher le contenu original pour télécharger du multimédia : http://www.newswire.ca/en/releases/archive/January2024/26/c5334.html