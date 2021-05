Great British Railways: Quels pouvoirs le nouvel organisme aura-t-il et guérira-t-il notre relation d’amour-haine avec le rail?

Boris Johnson a annoncé que la Grande-Bretagne allait avoir un nouvel opérateur ferroviaire public, Great British Railways (GBR), dans le plus grand remaniement des trains du pays depuis la privatisation il y a un quart de siècle.

«Je crois fermement au rail, mais depuis trop longtemps, les passagers n’ont pas eu le niveau de service qu’ils méritent», a déclaré mercredi le Premier ministre dans un communiqué, faisant allusion à la gamme ahurissante de différentes compagnies, tarifs et patrons qui ont constitué le réseau fragmenté du Royaume-Uni depuis la disparition de British Rail entre 1994 et 1997.

Le système actuel est «tout simplement trop compliqué», a déclaré le secrétaire aux Transports Grant Shapps à Sky News, ajoutant que les réformes représentaient «une simplification que je pense que les gens salueront largement».

«Ce sera toujours avec la participation du secteur privé, qui gérera les concessions, fera tourner les trains, mais ils seront payés pour faire circuler ces trains à l’heure, les garder en ordre et propres, et ce sera une seule organisation qui vous vendra les billets. et exécuter le calendrier », a-t-il déclaré.

Le gouvernement envisage l’avenir des chemins de fer britanniques depuis mai 2018, lorsque l’introduction de nouveaux horaires a provoqué le chaos, ce qui l’a incité à commander un examen de l’industrie à Keith Williams, l’ancien directeur général de British Airways.

Mais la nécessité de repenser est devenue encore plus claire pendant la pandémie de coronavirus, qui a effectivement effondré le système de franchisage alors que le gouvernement se trouvait obligé d’assumer les responsabilités financières des opérateurs lorsque la demande s’est évaporée avec l’introduction du premier verrouillage national en mars 2020, ce qui a finalement coûté il £ 12 milliards.

Selon son nouveau livre blanc, le Williams-Shapps Plan for Rail, GBR détiendra et entretiendra désormais l’infrastructure ferroviaire britannique, collectera et fixera tous les tarifs et engagera des entreprises privées pour faire fonctionner les trains.

Ces entreprises recevront des frais de gestion fixes selon un modèle similaire au système de «concession» utilisé sur les services London Overground et Docklands Light Railway par Transport for London tandis que GBR conserve les recettes tarifaires et supporte tout risque.

Premier organisme britannique responsable publiquement de l’industrie depuis que le secrétaire au transport du travail, Alastair Darling, a aboli l’Autorité ferroviaire stratégique en 2006, GBR contrôlera également l’orientation future et le développement du réseau national, une décision marquant une rupture post-Brexit avec les règles de l’UE. rendre obligatoire la séparation de la gestion des trains et des voies pour encourager la concurrence.

Les changements entraîneront à terme le transfert de vastes pans de pouvoirs du ministère des Transports (DfT) et des opérateurs privés vers GBR, qui ressuscitera le logo classique de la «double flèche» de British Rail lors de son lancement officiel en 2023.

Bon nombre de ses réformes seront introduites avant cette date, y compris l’introduction d’abonnements flexibles offrant des économies sur certains itinéraires pour les personnes qui se rendent au travail deux ou trois fois par semaine, qui seront mis en vente le 21 juin pour une utilisation sept jours plus tard. .

Selon le DfT, il y aura également un «déploiement significatif» d’une billetterie numérique plus payante, sans contact et numérique sur les smartphones.

Certaines questions restent ouvertes, par exemple si les trains seront peints avec une marque nationale unifiée GBR ou si les identités individuelles de différents opérateurs comme Avanti, South Western Railway et GWR seront conservées.

Alors que le plan a été accueilli avec prudence par les groupes ferroviaires et de passagers, le secrétaire fantôme des transports du Labour, Jim McMahon, a déclaré qu’il «soulève plus de questions qu’il ne répond».

« Un manque de détails appropriés sur les billets flexibles et si cela rendra les voyages moins chers pour le navetteur moyen le rend inutile pour des millions de personnes et ne parvient absolument pas à relever l’ampleur du défi requis pour encourager les gens à revenir sur le réseau ferroviaire après la pandémie », a-t-il déclaré. .

La relation amour-haine de la Grande-Bretagne avec ses chemins de fer doit certainement être abordée.

Parlant de la pandémie à Westminster plus tôt ce printemps, M. Johnson a prêché la prudence au public en avertissant que les graphiques d’infection commenceraient autrement à «se recroqueviller comme de vieux sandwichs British Rail», la comparaison qui résume parfaitement l’attitude que la plupart d’entre nous ont à adopter. le train: un mélange conflictuel de dégoût et de nostalgie.

M. Shapps a fait la même blague mercredi: «Je veux que la billetterie soit simple et directe et nous ne reviendrons pas à l’époque de British Rail avec de terribles sandwichs et tout le reste.»

Pour la plupart d’entre nous, la réalité prépandémique des voyages en train interurbains modernes était une expérience profondément misérable et l’état de ses options de déjeuner ne représentait qu’une fraction du problème.

Les allées des voitures étaient généralement bondées de navetteurs déprimés serrant des cafés et des téléphones hors de prix, bloquant les sorties avec des valises à roulettes, alors que les détenteurs de billets de saison pour la toux campaient dans les toilettes parce qu’il n’y avait nulle part où s’asseoir, après avoir déboursé une répétition exorbitante- frais pour le privilège.

Ceux qui ont eu la chance d’obtenir un siège pendant ce temps claquent comme des rois, dévorant des paquets de chips M&S, crachant des miettes et des canettes de boisson, jouant souvent de la musique fort à l’aggravation des lecteurs désespérés de civilité et de calme dans la zone tranquille.

Mais les rêveurs parmi nous aspirent toujours à un renouveau de l’âge d’or du chemin de fer britannique avec ses embranchements tachetés pré-Beeching s’arrêtant dans des stations de campagne éloignées comme Dilton Marsh Hall et le thé servi dans des tasses en porcelaine, ses moments de tranquillité comme celui décrit dans « Adlestrop » par Edward Thomas.

Si la GBR pouvait restaurer ne serait-ce qu’une fraction de l’ordre de ce monde perdu un siècle plus tard, ses réformes seraient en effet très bienvenues.