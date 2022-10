‘Great British Baking Show’: Ce gars peut sauver même la crème la plus bancale

Il est largement admis que tout ne se passe pas comme prévu. Peu de gens le savent peut-être mieux que les concurrents de l’émission très populaire The Great British Bake Off, connue aux États-Unis sous le nom de The Great British Baking Show. Chaque semaine, ils entreprennent un voyage dramatique et rempli de sucre à travers l’étendue incertaine et parfois tumultueuse entre ce qu’ils avaient prévu de cuisiner et comment cela s’est avéré.

Les gâteaux coulent. Le glaçage à la crème au beurre se fend. L’isomalt se brise. Parfois, quelqu’un oublie d’allumer le four, sacrifiant ainsi un temps précieux. Mais même si l’éponge est “claggy” ou “lourde” (ou que Dieu ne plaise, finit sur le sol avant d’arriver à l’assiette d’un juge), il y a toujours une version parfaitement exécutée de la création que les téléspectateurs à la maison peuvent ooh et aah à .

C’est grâce à Tom Hovey, dont les illustrations coup de poing sont devenues au fil des ans un élément signature de la série. Ils sont présentés à l’écran dans un carnet numérique sur un faux plan de travail, comme si les boulangers les avaient eux-mêmes croqués.

“Cela montre pourquoi les illustrations sont parfois, la plupart du temps, meilleures que ce qu’il s’avère dans la tente, parce que c’est ce qu’ils avaient l’intention de créer, pas ce qu’ils ont réellement créé”, a déclaré Hovey via Zoom depuis son studio à Newport. , Galles du Sud. La 13e saison de GBBO est à mi-parcours sur Netflix. On a déjà vu des masques structurellement douteux faits de cookies ; boudin noir sur pizza; et une éponge à la noix de coco qui avait le goût “un peu de lotion de bronzage”.

Hovey, 39 ans, réalise des illustrations pour la populaire émission de téléréalité depuis ses débuts en 2010. L’encre noire délimite les tourbillons colorés de meringue, les miettes de croûte et les couches fruitées de garniture qui apparaissent d’une cuisson à l’autre. Il montre comment le glaçage peut couler astucieusement sur le côté d’un gâteau à deux étages décoré de renards et de champignons, ou comment des moustaches de romarin dépassent du museau d’un pain en forme de lion. Dans l’univers illustré de Hovey, rien n’a jamais été sous-cuit.

En déménageant à Londres avec sa petite amie la même année, un ami qui travaillait dans une société de production télévisée lui a parlé d’une émission de pâtisserie en préparation. Hovey est essentiellement devenu un coureur, assis dans une pièce avec le directeur de la série et un éditeur et les aidant. Alors qu’il aimait le concert, il était aussi un artiste, ayant travaillé sur des peintures murales, des spectacles de dessin en direct et même des dessins animés politiques – le street art avait un moment à Londres.

“J’ai en quelque sorte professé mon manque d’ambition pour le travail télévisé et que j’étais en fait un illustrateur en herbe”, a déclaré Hovey à propos d’un échange qu’il a eu avec ses patrons. Au lieu de le réprimander, ils sont sortis déjeuner un jour avec les autres producteurs de l’émission et sont revenus en lui offrant la possibilité d’aider à créer un élément visuel qui, selon eux, manquait à l’émission.

Le soir et le week-end, Hovey a commencé à travailler sur des croquis des gâteaux, biscuits et pâtisseries habituels. Rapidement, les pouvoirs en place ont signé. Et le temps qu’il avait passé dans le monde du street-art a influencé le style des illustrations de GBBO, en particulier l’utilisation de beaucoup d’encre noire à la Stylos de peinture Posca. Le look fonctionnait bien pour les graphiques censés être attrayants mais pas trop polis ou stylisés.

Et en cela, ils ont renforcé l’un des principaux attraits de la série : les vibrations chaleureuses ; la joie des boulangers amateurs qui fabriquent de délicieuses pâtisseries pour la gloire d’un trophée de gâteau gravé, et s’entraident en cours de route avec des mots d’encouragement et un joyeux pouce levé. Dans un monde souvent rapide et dur, GBBO est une couverture floue et une tasse de thé chaude à la fin d’une longue journée.

Pour créer les illustrations, Hovey obtient des photos des pâtisseries qui lui sont envoyées depuis la tente et fait des allers-retours avec l’équipe de production. Il a dit que certaines des illustrations les plus amusantes peuvent être destinées aux boulangers qui se sont engagés dans une esthétique, comme Helena Garcia de la saison 2019, qui s’est lancée dans des pâtisseries à thème effrayant comme des gâteaux d’illusion de pomme de sorcière méchante. Ou Kim-Joy Hewlett en 2018, dont les créations comme les madeleines au chat orange étaient juste mignonnes, en un mot.

Au fil des saisons, Hovey a également changé sa façon d’aborder les illustrations. En 2016, il passe entièrement au numérique. Il avait commencé à faire le travail au trait avec les stylos Posca noirs et à les numériser dans Photoshop pour ajouter de la couleur et du texte. Mais après une série de projets, dont le Grand livre de coloriage britannique Bake Offil était évident que le numérique pourrait rendre la vie un peu plus facile.

“[It was] quelques mois à faire des dessins au trait noir, puis à zoomer, et moi et un stagiaire à supprimer de très petites éclaboussures de peinture des pointes des stylos », a déclaré Hovey. Maintenant, il utilise une tablette Wacom Cintiq et il a créé un pinceau numérique qui imite les stylos Posca.

Un autre grand changement est qu’il a une équipe de trois illustrateurs, ce qui convient puisqu’il s’occupe des illustrations non seulement pour l’émission phare, mais pour d’autres, dont le spin-off américain et Junior Bake Off. Il estime que son équipe a produit plus de 3 000 illustrations pour toutes les séries jusqu’à présent.

Au fil des saisons, il a visité la tente à quelques reprises. Bien qu’il y ait une journée familiale pour l’équipage, il évite généralement puisque sa fille est allergique aux œufs.

Et non, il n’aime pas beaucoup cuisiner, et il n’aime pas les gâteaux.

“Peut-être que c’est juste une personne gourmande, mais j’aime faire des choses que je veux manger, et si je ne veux pas manger de gâteau, alors je ne vais pas le faire.”

Hovey a travaillé pour Mastercard et Bloomberg Businessweek, mais à ce stade, il se concentre entièrement sur l’illustration alimentaire.

Il a une série de tranches de fruits, riches en couleurs et en détails – vous pouvez voir chaque graine du fruit du dragon et chaque tour et tour dans la chair de la figue. Une affiche pour un groupe appelé Idles présente un énorme sundae de crème glacée sur fond rose, recouvert de sirops de chocolat et de fraise, garni de pépites et de framboises, de deux cerises parfaites et de crème fouettée. Le bas dit “la joie comme acte de résistance”, et c’est le cas.

“Je n’ai jamais eu l’intention d’être un illustrateur culinaire, encore moins un illustrateur de gâteaux”, a-t-il déclaré. Mais comme la tente a tant appris, parfois les choses se passent un peu différemment que prévu.