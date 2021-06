Great British Bake Off set transformé en forteresse pour éloigner les fans de la tente

LES stars du Great British Bake Off étaient ravies de se retrouver isolées et de travailler dans un hôtel de luxe – mais cela commence à ressembler davantage à une prison.

Je comprends que les créateurs de l’émission Channel 4 ont transformé le site de l’hôtel Down Hall dans le Hertfordshire en une véritable forteresse.

Ils ont doublé leur personnel de sécurité dans le but de maintenir une «biosphère» sûre pour Covid qui pourrait être contaminée par une personne errant de l’extérieur.

Le tournage commence maintenant avec les juges Prue Leith et Paul Hollywood, ainsi que les hôtes Matt Lucas et Noel Fielding.

Un initié de la télévision a déclaré: « La dernière chose que les producteurs veulent, c’est tout ce qui pourrait risquer de retarder ou d’annuler complètement le tournage.

« Ils ne prennent donc aucun risque lorsqu’il s’agit de protéger le spectacle, même en aménageant toutes les tentes, huttes et autres structures temporaires pour aider à créer un périmètre presque impossible à franchir.

« Si une clé était lancée, ce serait particulièrement exaspérant pour Channel 4, car Bake Off est leur émission la plus regardée. Et en plus de filmer le spectacle principal à Down Hall, ils réalisent également le Christmas Special, les spéciaux des célébrités et Junior Bake Off en un seul lot.

« Donc, il y a beaucoup en jeu, et le message est le suivant : s’il vous plaît, restez à l’écart ou faites face au rejet. »

L’espoir est que l’émission, qui en est maintenant à sa 12e série, sera toujours diffusée plus tard cet été.

Les patrons du spectacle veulent également s’assurer que tout le monde peut goûter les pâtisseries des autres en toute sécurité et Paul a la confiance nécessaire pour livrer l’une de ses légendaires poignées de main hollywoodiennes.

Mais cela dépend d’eux pour s’assurer que personne n’a accès au site de Bake Off autre que les stars, l’équipage et les concurrents.

Le mois dernier, j’ai révélé comment ils reviendraient dans la luxueuse retraite rurale qui propose des spas et des suites élégantes au milieu de jardins paysagers. Donc, s’isoler pendant des jours ne serait guère une épreuve.

SPECTACLE ROCKY ORROR

La star de STRICTLY Come Dancing, Ore Oduba, a troqué les paillettes contre des bas résille et des talons hauts alors qu’il s’habille en Brad Majors pour la tournée Rocky Horror Show.

Parlant de son rôle principal dans la production, qui est en tournée au Royaume-Uni du 19 juillet au mois de juin prochain, Ore a déclaré: « C’est définitivement différent de tout ce que j’ai porté sur scène auparavant, même si je ne peux pas prétendre que c’est la première fois talons! »

Les billets peuvent être achetés à RockyHorror.co.uk.

DAVINA : TROP DE CHANGEMENT

DAVINA McCALL a révélé à quel point elle a essayé d’intégrer le travail de présentation du redémarrage de Changing Rooms de Channel 4 dans son emploi du temps chargé.

Elle a dû accepter la défaite et Anna Richardson prend maintenant le poste. Mais ce n’était pas faute d’essayer de la part de Davina. Tout était dû à des restrictions de Covid en constante évolution.

Pennsylvanie

La juge Masked Singer et Masked Dancer, Davina, a déclaré: «Les vestiaires ont changé d’époque lorsqu’ils tournaient, malheureusement, à cause de Covid alors qu’ils entraient dans les maisons des gens. Ils ont dû le changer trois fois.

«Et je pouvais faire les deux premières fois qu’ils l’ont changé, mais j’avais des trucs cette troisième fois, donc c’était vraiment déprimant. J’étais tellement frustré et ennuyé à ce sujet.

«Je n’étais pas ennuyé comme en colère, j’étais juste triste parce que j’adore ce spectacle. Mais je dois laisser tomber ça maintenant.

Davina aurait été un match brillant pour Vestiaires – ce sont deux classiques qui se sont épanouis dans les années 90 dont nous avons à nouveau besoin sur nos écrans aujourd’hui.

L’émission du matin de Jen

LA deuxième série de la série dramatique Apple TV+ The Morning Show sera diffusée à partir du 17 septembre.

La star de Friends, Jennifer Aniston, était productrice exécutive et y a également joué aux côtés de Reese Witherspoon.

Les deux grandes dames, ainsi que Steve Carell, seront de retour pour la nouvelle série en dix parties.

COMPTE-NOUS DANS : LE NOUVEAU TRIO D’ANNE

ELLE est de retour en noir – mais la nouvelle animatrice de Countdown, Anne Robinson, a au moins peaufiné le look qu’elle a rendu célèbre sur The Weakest Link.

Les tenues d’Anne sur le quiz BBC1 correspondaient à son style rébarbatif, qui impliquait d’humilier les candidats sur leur apparence et (manque d’) intelligence.

Mais Anne, qui succède à l’animateur de neuf ans Nick Hewer le 28 juin, semble s’être éclaircie après avoir réalisé qu’elle marquait l’histoire de la série.

Pour la première fois en 39 ans, elle fait partie d’un trio de femmes devant la favorite du jour, aux côtés de Rachel Riley et Susie Dent.

Anne a dit: « Trois filles font le compte à rebours – qui ne voudrait pas regarder? »

Susie a déclaré : « Je suis très heureuse de pouvoir à nouveau travailler avec Anne. Avec son flair et son esprit, elle sera un merveilleux ajout à l’équipe du compte à rebours.

Rachel a ajouté: « C’était vraiment amusant de voir Anne trouver très rapidement ses marques dans le studio Countdown et de voir les candidats dans le nouveau groove avec elle.

«Elle n’hésite pas à leur poser des questions amusantes et les réponses vont de leur propre routine de comédie à ne pas la regarder directement et à espérer qu’elle ne les voit pas. Cela a été très vivant.

LA DUCHESSE KATH A UN BÉBÉ No2

La bande dessinée de TELLY Katherine Ryan a donné naissance à son deuxième enfant – juste quinze jours après avoir confirmé qu’elle était enceinte.

Katherine a révélé qu’elle attendait pendant son podcast Telling Everybody Everything, et après avoir eu son bébé cette semaine, elle a posté sur les réseaux sociaux: « J’ai une très bonne raison pour laquelle le podcast d’hier est en retard. »





Katherine, qui joue dans la comédie Netflix La duchesse, et son partenaire Bobby Kootstra n’ont pas encore révélé le nom ou le sexe de l’enfant – leur premier ensemble.

Le couple est en partenariat civil depuis 2019 et vit dans le Hertfordshire avec la fille de Katherine issue d’une relation précédente.