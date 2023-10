Great British Bake Off plongé dans le chaos alors que le concurrent subit un accident dramatique dans la tente

THE Great British Bake Off est plongé dans le chaos la semaine prochaine après qu’un concurrent ait subi un malheureux accident dans la tente.

La Semaine du pain s’annonce tendue alors que les candidats se préparent à une légendaire poignée de main hollywoodienne pour leurs signatures de pain cottage.

Dana subit un accident dans la tente Bake Off

Du verre brisé recouvre son poste de travail

Le présentateur de l’émission Noel Fielding l’appelle « une technique traditionnelle qui laisse un peu chaud sous le col ».

Et cela ne se passe pas comme prévu pour l’administrateur de bases de données Dana, 25 ans.

La jeune fille d’Essex se retrouve avec du verre brisé éparpillé sur son poste de travail après qu’un fouet électrique ait brisé son bol à mélanger.

Ses co-stars restent bouche bée face à l’incident qui menace de faire dérailler le voyage de Dana’s Bake Off.

Rowan, 21 ans, un garçon du Yorkshire, est alors vu en train de dire : « Bon sang, je veux juste une vie facile. »

Hier soir, un autre boulanger a mordu la poussière, avec Keith Barron, 60 ans, montré la porte après avoir échoué à impressionner les juges avec ses pâtisseries.

Les concurrents avaient été invités à préparer des biscuits à la guimauve dans le défi Signature, des crèmes à la crème dans le défi technique, puis leur « repas préféré » à partir de biccies pour un Showstopper.

Malheureusement, Keith n’a pas assez cuit ses biscuits à la guimauve et décrit désormais ses crèmes à la crème comme « embarrassantes et horribles ».

En conséquence, l’expert-comptable a été mis à la porte – et il n’a pas été surpris.

S’exprimant après sa sortie du GBBO, Keith a déclaré : « J’étais très à l’aise de partir, car je pense que c’était sans doute l’une des décisions les plus faciles de l’histoire du GBBO, donc cela ne m’a pas surpris.

« Je pense que j’ai dû remonter le moral de certains autres boulangers plutôt que l’inverse. »

Il a ajouté : « Je veux faire de plus en plus de pâtisserie – je suis déterminé à ne plus jamais sous-cuire un biscuit.

« Et je veux m’attaquer à des pâtisseries difficiles maintenant que j’ai plus confiance.

« Mon pire défi a été la technique du biscuit – aucun de mes défis en matière de biscuit n’était génial, mais il y avait quelques fonctionnalités rédemptrices à la fois dans la signature et dans le showtopper qui m’ont apporté un petit degré de confort.

«Les crèmes à la crème étaient tout simplement horribles et embarrassantes…»

La Semaine du pain devient un peu difficile pour Rowan

Keith Barron a eu la chance du Great British Bake Off de cette semaine