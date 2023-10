Great British Bake Off dans la rangée « frigogate » alors que le concurrent affronte un collègue boulanger pour VOL

BAKE OFF a été pris dans une querelle de « porte-réfrigérateur » alors qu’un concurrent a affronté un autre cuisinier pour vol.

L’émission à succès de Channel 4 s’est poursuivie ce soir alors que les candidats retournaient à la tente.

Canal 4

Bake Off a été pris dans une querelle de « réfrigérateur » alors qu’un concurrent a confronté un collègue pour vol[/caption] Canal 4

Cristy avait accidentellement pris la pâte à biscuits de Rowan[/caption]

Au cours de l’épisode, les téléspectateurs ont vu les boulangers participer à la célèbre Biscuit Week de l’émission.

Cependant, ce n’était pas simple pour un concurrent lorsqu’il a remarqué que son ingrédient crucial faisait un bain de foule.

Rowan, 21 ans, originaire du Yorkshire, a été perplexe lorsque sa pâte à biscuits a disparu de sa gare.

Après avoir vérifié le réfrigérateur, il s’est retrouvé face à face avec son compatriote Cristy.

La maman, originaire de l’Est de Londres, lui avait accidentellement pris son fric.

Il l’a pointé du doigt et lui a dit : « C’est ma pâte à biscuits ! »

Cristy, 33 ans, s’est immédiatement excusée en répondant : « Je suis vraiment désolée. »

Bake Off s’est tourné vers les réseaux sociaux pour commenter l’échange, avec un écrit : « Omg crise évitée de très peu avec Rowan et Christy. »

Un deuxième a posté : « Oh non. C’est Custardgate 2.0. Ob Cristy et Rowan, que s’est-il passé là-bas ?

« OMG Christy a pris la pâte de Rowan », a déclaré un troisième.

Tandis qu’un quatrième commentait : « Christie déroule le biscuit de Rowan. Comment a-t-il su qu’elle avait le sien ?

Great British Bake Off continue sur Channel 4.

Canal 4

Cirsty a été mortifiée par son erreur et en a ri.[/caption]