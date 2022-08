Grease Star Olivia Newton-John décède à 73 ans

Dans une interview de septembre 2018 avec le programme australien d’actualités Dimanche soir” Newton-John a révélé que le cancer était revenu en 2013 et s’était propagé à son épaule droite. Elle a dû annuler des tournées aux États-Unis et au Canada pour suivre un traitement.

La star de “Xanadu” a été diagnostiquée pour la première fois avec un cancer du sein en 1992. Elle a dit que les médecins l’avaient attrapé à ses débuts parce qu’elle avait fait preuve de diligence pour obtenir des examens de routine. Dix ans plus tard, elle a célébré l’ouverture du Olivia Newton-John Cancer and Wellness Center à Austin.

Parmi tous les cancers, le cancer du sein est la première cause de décès chez les femmes, selon les statistiques de l’Organisation mondiale de la santé. La maladie est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les femmes, et certains pays développés ont les taux les plus élevés au monde. Aux États-Unis, on estime qu’une femme sur huit développera la maladie.

“Olivia a été un symbole de triomphes et d’espoir pendant plus de 30 ans, partageant son parcours avec le cancer du sein”, a déclaré son mari. sur la page Instagram de Newton-John . “Son inspiration curative et son expérience pionnière avec la médecine des plantes se poursuivent avec le Fonds de la Fondation Olivia Newton-John, dédié à la recherche sur la médecine des plantes et le cancer.”

Newton-John, qui a reçu un diagnostic de cancer du sein de stade 4 en 1992, est décédé lundi en Californie. La cause du décès n’est pas connue dans l’immédiat. Elle avait 73 ans et laisse dans le deuil son mari, John Easterling, et sa fille Chloe Lattanzi.

Après son premier combat contre le cancer du sein il y a plus d’un quart de siècle, Newton-John a profité de son statut de célébrité pour contribuer à accroître la sensibilisation à la maladie qui touche plus de 2 millions de femmes dans le monde. Ses efforts, dont une marche caritative sur la Grande Muraille de Chine, ont permis de récolter des millions de dollars pour un centre de recherche sur le cancer qui porte son nom.

8 août 2022 – Olivia Newton-John sera à jamais connue pour ses ballades de bien-être, son tempérament ensoleillé et son rôle de star dans la comédie musicale à succès “Grease”. Mais l’auteur-compositeur-interprète voulait qu’on se souvienne de plus que des chansons d’amour et du rôle qui ont défini sa carrière de plusieurs décennies.

Des rumeurs selon lesquelles la santé de Newton-John s’était détériorée ont fait surface à l’été 2018 et se sont intensifiées plus tard cette année-là. Mais dans un court message vidéo publié sur sa page Facebook en janvier 2019, Newton-John a rejeté les terribles informations sur son état, disant à ses fans : « Je veux juste dire que les rumeurs de ma mort ont été grandement exagérées… Et Je le fais bien. Je tiens à vous souhaiter à tous l’année 2019 la plus heureuse et la plus saine possible.

Dans le Dimanche soir interview, Newton-John a déclaré qu’elle était convaincue qu’elle gagnerait sa dernière confrontation avec la maladie. En plus de subir une radiothérapie et d’avoir une alimentation plus saine, la chanteuse et actrice populaire a déclaré qu’elle traitait le cancer “naturellement” et utilisait des mastications de cannabis maison pour atténuer la douleur et l’aider à dormir. Newton-John a dit qu’elle se sentait parfois effrayée et dépassée, et que penser à d’autres qui étaient également aux prises avec le cancer la gardait ancrée. “Il y a d’autres personnes qui font bien, bien pire que moi”, a déclaré Newton-John. “Je suis [a] personne très privilégiée et j’en suis très conscient. Je veux dire, je vis dans ce bel endroit, j’ai un mari merveilleux, j’ai tous les animaux que j’adore. J’ai une carrière incroyable. “Je n’ai vraiment rien à me reprocher.” Newton-John est né le 26 septembre 1948 à Cambridge, en Angleterre. Sa famille a déménagé à Melbourne, en Australie, quand elle avait 5 ans. À l’âge de 15 ans, elle avait formé un groupe musical entièrement féminin et apparaissait dans des émissions de télévision locales.