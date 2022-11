Greaneteen remporte la huitième Haldon Gold Cup pour Paul Nicholls | Nouvelles de la course

Greaneteen a parcouru chaque mètre alors qu’il regagnait la Betway Haldon Gold Cup et offrait à l’entraîneur champion Paul Nicholls sa huitième victoire dans la fonction d’Exeter.

Vainqueur de la course en 2020, il n’était que quatrième derrière Eldorado Allen la saison dernière, mais ne s’y est pas trompé cette fois-ci aux mains d’Harry Cobden.

Concédant une pierre à ses rivaux, Greaneteen a effacé tout doute sur sa forme physique en début de saison alors qu’il emmenait le terrain au bon galop.

Le rythme soutenu signifiait que War Lord était sous la pompe alors que le peloton entrait dans la ligne droite et que Third Time Lucki était rapidement battu alors que Greaneteen menait à la maison un Ditcheat un-deux, avec les Dolos montés par Lorcan Williams rentrant à la maison sept longueurs à la dérive pour l’argent médaille.

Toutes les routes mènent maintenant au Tingle Creek à Sandown.

La victoire de Greaneteen a apporté un triplé à Exeter pour Nicholls et Cobden après les victoires de Outlaw Pete et Lallygag plus tôt dans la journée.