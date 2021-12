Greaneteen prêt pour le choc Shishkin à Kempton | Nouvelles de course

Paul Nicholls est impatient de laisser Greaneteen affronter Shishkin dans Ladbrokes Desert Orchid Chase la semaine prochaine à Kempton.

Le joueur de sept ans devrait subir une pénalité de première année, mais cela était bien mérité compte tenu de sa performance dans le Tingle Creek à Sandown.

Battu à seulement deux longueurs dans le Champion Chase en mars, Nicholls est confiant que Greaneteen, qui sera la monture de Bryony Frost, continue de s’améliorer.

S’il devait se heurter au vainqueur d’Arkle de la saison dernière, Shishkin – qui n’est toujours pas un certain coureur étant donné qu’il était sous le mauvais temps au moment du Tingle Creek et que Nicky Henderson s’est précipité pour le préparer – les parieurs seraient pour un après-Noël traiter.

« Greaneteen va incroyablement bien, il m’étonne de voir à quel point il continue de s’améliorer physiquement. Il a à peine perdu un kilo dans le Tingle Creek et est évidemment au sommet de son art », a déclaré Nicholls.

« Il est en bonne forme, il est resté solidement à Sandown et il va certainement courir. Nous sommes impatients de voir si Shishkin se présentera. Il adore aller droitier, cela lui va bien. Il est très polyvalent.

« On aurait pu penser l’autre jour qu’il avait eu une course difficile, mais il en est sorti en rebondissant et a été très frais depuis. Nous sommes très heureux avec lui et avons hâte de le courir.

« De toute évidence, Shishkin a connu une excellente saison l’année dernière et était bien placé, et a bien gagné à Cheltenham et Aintree, mais il doit maintenant se mesurer aux grands.

« Il est évidemment très intelligent mais la première fois, nous n’avons certainement pas peur de l’affronter, de toute façon. »

Nicholls dirige un autre de ses grands espoirs pour l’avenir à Bravemansgame dans le Ladbrokes Kauto Star Novices’ Chase, avec le joueur de six ans invaincu lors de ses deux premières courses en obstacle.

En cas de pluie, il est également prêt pour un gros affrontement avec Ahoy Senor de Lucinda Russell.

« C’est un bon cheval et je sais qu’il est plus fort et meilleur que l’an dernier », a déclaré Nicholls.

« Quand il avait quatre ans et qu’il courait dans des pare-chocs, vous pouviez à peine l’entraîner, il était si enfantin, mais maintenant il est plus mature et il continuera à s’améliorer à mesure qu’il deviendra plus fort physiquement.

« Je dirais que trois milles autour de Kempton lui conviendront très bien.

« Threeunderthrufive ne courrait que s’il arrivait quelque chose à Bravemansgame, il ne courra probablement pas avant la fin du mois prochain. »

Soulignant certains de ses autres coureurs au cours des deux jours, Nicholls pense que l’ancien détenu de Willie Mullins, Real Steel, pourrait être dangereux avec un handicap de 145 dans le Play Ladbrokes 1-2-Free On Football Handicap Chase.

« Real Steel court et est tombé à une bonne note maintenant quand on pense qu’il courait bien dans le King George de l’an dernier avant de saigner abondamment », a déclaré Nicholls.

« Il a eu une opération de respiration qui lui a pris quelques courses pour reprendre confiance en lui, mais il montre les bons signes à la maison.

« Je pense qu’il y a plus à venir de Solo et je pense que la course de lundi (Ladbrokes Wayward Lad Novices’ Chase) sera coupée, donc je pense qu’il y participera. Il aime aller droitier et plus nous recevons de pluie le meilleur.

« Danny Kirwan participe à la chasse au handicap novice et je suis très content de lui. Nous savons qu’il doit aller droitier, nous l’avons donc gardé pour cela. »