Greaneteen a abaissé les couleurs d’Altior avec un succès élégant dans la bet365 Celebration Chase à Sandown.

Pas battu loin en quatrième place dans la poursuite du champion à Cheltenham, le joueur de sept ans a montré qu’il sera une vraie force avec laquelle il faut compter la saison prochaine en montrant un virage très intelligent.

Nico de Boinville a adopté différentes tactiques sur le favori 9-4 Altior, qui portait des pommettes pour la première fois. Il a rapidement pris les devants et a fait des sauts spectaculaires en cours de route.

En approchant de la clôture de l’étang, cependant, Greaneteen et Sceau Royal se sont tous deux rapprochés du défi et lorsque De Boinville a dérivé du rail, Bryony Frost n’a pas eu besoin de demander deux fois pour accepter l’invitation sur Greaneteen.

À peine 35 minutes après avoir associé Frodon à la victoire dans l’Oaksey Chase, Frost était plein de confiance sur le tir 13-2 qui a scampé.

Tout comme un vrai champion, Altior a tenu sa tâche et se rapprochait de la ligne, mais il n’a pas pu égaler la charge de vitesse de Paul Nicholls à une période cruciale de la course et a perdu trois longueurs et trois quarts.