Jack Grealish a déclaré qu’il n’avait « jamais regardé en arrière » après avoir changé d’allégeance des équipes de jeunes d’Irlande pour rejoindre les moins de 21 ans d’Angleterre, lorsqu’un incident bizarre dans les toilettes – dans lequel il s’est effondré à l’adolescence – a conduit l’Anglais à rejoindre l’Irlande.

Le joueur de 25 ans a joué 19 fois pour l’Irlande au niveau des moins de 17 ans, des moins de 18 ans et des moins de 21 ans avant de refuser la chance de représenter l’équipe senior en 2015. Un an plus tard, il a fait ses débuts pour les moins de 21 ans d’Angleterre. mais n’a obtenu sa première sélection complète qu’en septembre 2020.

L’ascension rapide de Grealish à Aston Villa s’est poursuivie avec son pays, où il a impressionné lors des deux matchs d’échauffement de l’Angleterre pour l’Euro 2020 contre l’Autriche et la Roumanie dans la mesure où il pousse pour commencer le match d’ouverture du Groupe D dimanche contre la Croatie.

Lorsque ESPN lui a demandé si sa présence dans l’équipe justifiait la décision de quitter l’Irlande, Grealish a déclaré: « Quand j’étais jeune, j’avais 15 ans je pense, on m’a demandé de jouer pour l’Angleterre et l’Irlande lors d’un tournoi. On m’a demandé de jouer pour les deux. Je suis parti avec l’Angleterre, j’étais dans ma chambre et je me suis effondré la veille de notre entraînement. J’ai été renvoyé chez moi et pendant ce temps, je suis allé en Irlande pour y faire des essais.

« J’ai joué et j’ai adoré ça et c’est la seule chose que j’ai toujours dit : quand tu es plus jeune, tu fais juste ce qui te rend heureux et j’ai adoré chaque moment que j’ai passé là-bas.

« J’étais juste un jeune enfant qui appréciait mon football et puis en vieillissant, j’ai commencé à jouer à Villa dans la première équipe, j’ai percé, et il fut un temps » évidemment je suis anglais, mes parents sont nés en Angleterre, je est évidemment né en Angleterre, donc je me sens anglais. J’ai changé pour l’Angleterre et depuis, je n’ai jamais regardé en arrière. J’ai apprécié chaque moment que j’ai passé ici. Évidemment, je ne serais pas ici aujourd’hui si je ne l’avais pas fait.

Poussé sur la gravité de l’incident, il a ajouté: « Je ne sais même pas. J’étais juste dans la salle de bain, je viens de me réveiller par terre. Je ne sais pas si c’était des nerfs ou quoi que ce soit, je ne suis pas vraiment trop sûr. Le lendemain, j’allais bien, prêt à aller m’entraîner, mais pour des raisons médicales, je ne pouvais pas. «

Grealish a révélé qu’il avait particulièrement aimé travailler avec le capitaine anglais Harry Kane, qui, comme Grealish, a été lié à un déménagement à Manchester City au niveau du club.

Kane a terminé la campagne de Premier League avec le Soulier d’or après avoir marqué 23 buts pour Tottenham Hotspur, mais a raté les récompenses individuelles alors que Ruben Dias a remporté le joueur de l’année de la Football Writers’ Association et Kevin de Bruyne a été nommé joueur des joueurs.

« Je lui parle beaucoup », a déclaré le milieu de terrain. « Je parle à tout le monde dans le vestiaire. C’est bien quand vous repartez avec l’Angleterre pour avoir des opinions différentes des gens et voir ce qu’ils font et ne font pas.

« Mais il n’y a pas de meilleure personne à regarder que Harry Kane et voir comment il s’occupe de lui-même et des trucs comme ça. Pour moi, c’est une des raisons pour lesquelles il est au sommet de son art. Il a eu l’une des meilleures saisons de Premier League que je ‘ J’ai jamais vu. Il est là-haut et je suis assez surpris qu’il n’ait pas remporté plus de prix. «