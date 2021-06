Grealish fait la différence pour l’Angleterre, montre à Southgate qu’il doit commencer à aller de l’avant à l’Euro 2020

LONDRES – Pep Guardiola veut faire de Jack Grealish un joueur de 100 millions de livres sterling cet été, et demandez à n’importe quel supporter anglais en ce moment et ils vous diront que le milieu de terrain d’Aston Villa en vaut la peine après son camée décisif de 22 minutes contre l’Allemagne a aidé Gareth Southgate l’équipe à une victoire 2-0 et une place en quarts de finale de l’Euro 2020.

En fait, des sources ont déclaré à ESPN que Guardiola considérait Grealish comme une cible aussi importante que l’attaquant de Tottenham Harry Kane pendant cette fenêtre de transfert. Kane est peut-être le remplaçant idéal de Guardiola pour Sergio Aguero, mais l’Espagnol est un admirateur de longue date de Grealish, et son impact gagnant contre les Allemands a montré pourquoi l’ancien entraîneur de Barcelone et du Bayern Munich évalue le joueur de 25 ans. si hautement.

La question est maintenant de savoir s’il en a finalement fait assez pour persuader le manager anglais Southgate de rivaliser avec Guardiola en tant que son plus grand fan.

Southgate avait besoin de plus de conviction que la plupart des qualités de Grealish. Son apparition en tant que remplaçant contre l’Allemagne n’était que sa 10e sélection senior – sa première est survenue en septembre 2020, lorsqu’il a fait ses débuts complets lors du match nul 0-0 contre le Danemark à Copenhague.

Les réserves de Southgate à propos du joueur ne concernaient pas seulement son travail en dehors du ballon et sa capacité à contribuer défensivement, mais aussi son caractère hors du terrain. Grealish lui-même a admis la saison dernière qu’il devait mûrir en tant que personne parce que « Je pensais que j’étais Jack de Solihull qui pouvait sortir et faire ce que vous voulez. »

La réputation de Grealish en tant que « Jack the Lad » a éclipsé ses capacités de football et n’a pas aidé sa cause avec Southgate, qui a parlé à plusieurs reprises de la nécessité pour ses joueurs d’avoir le bon caractère.

Depuis son retour en Premier League avec Aston Villa il y a deux ans, cependant, Grealish a mis sa capacité de football au premier plan de la conversation et c’est pourquoi il est maintenant si haut sur la liste de souhaits de Guardiola. Et après son impact contre l’Allemagne, Southgate va sûrement maintenant bannir toute inquiétude persistante concernant Grealish en le mettant dans la formation de départ de l’Angleterre pour le reste de ce tournoi.

Il a fait la différence cruciale contre l’Allemagne et il pourrait encore s’avérer être l’homme qui ouvre la porte à l’Angleterre pour remporter son premier tournoi majeur depuis la Coupe du monde 1966.

Lorsque la poussière retombera sur la victoire de l’Angleterre, ce ne sera que le score et sa signification qui seront retenus. La performance austère et sans intérêt pour la majorité du jeu sera, à juste titre, vite oubliée. C’est une affaire de résultats et l’Angleterre a obtenu la victoire qu’elle voulait désespérément.

Mais jusqu’à ce que Grealish soit présenté comme remplaçant à la 68e minute de Bukayo Saka d’Arsenal, l’Angleterre était dépourvue de créativité et de flair. C’était une montre difficile, avec une fois de plus Kane privé de service et Raheem Sterling coupant une figure frustrée sur le flanc droit.

Sterling était le seul joueur à offrir un quelconque avantage. L’ailier de City, meilleur buteur d’Angleterre avec 3 buts dans le tournoi, a menacé l’Allemagne avec son rythme et sa volonté d’affronter ses adversaires, mais il n’a pas la capacité de voir la passe de Grealish.

Jack Grealish a été retenu à ce jour par Gareth Southgate, mais après son apparition mardi contre l’Allemagne, cela doit changer. Photo de JUSTIN TALLIS / POOL / AFP) (Photo de JUSTIN TALLIS/POOL/AFP via Getty Images

Chaque fois que Grealish apparaissait sur grand écran ou s’échauffait sur la ligne de touche, les supporters locaux rugissaient leur approbation et chantaient son nom, espérant que la clameur ferait la différence et forcerait Southgate à le mettre enfin sur le terrain.

Et quand il a réussi, il a eu un impact immédiat en récupérant le ballon et en le gardant sur le territoire allemand. En termes simples, il a offert à l’Angleterre un joueur doté de technique et de vision et, en huit minutes, il avait déclenché le mouvement pour le premier but du match en libérant Luke Shaw sur la gauche avant de voir Sterling diriger le centre du défenseur de Manchester United devant le gardien Manuel Manuel. Neuer à six mètres.

C’était le tournant du match et ça a levé l’air de prudence de l’équipe. Cela a également banni la tension nerveuse parmi les fans, car le favori des fans était entré et avait changé tout le teint du match. Onze minutes plus tard, Grealish a apporté une autre contribution décisive en pénétrant dans la surface de réparation et en centrant pour Kane pour sécuriser le match avec un but de la tête à bout portant.

C’était peut-être le plan de Southgate depuis le début de retenir Grealish jusqu’à ce que les défenseurs allemands commencent à se fatiguer, mais quelle que soit la tactique, il doit maintenant trouver un moyen de le faire entrer dès le début.

MARDI 29 JUIN

• Angleterre contre Allemagne (11 h 50 HE)

• Suède vs Ukraine (14 h 50 HE)

« Avec Jack, comme pour quelques autres, il suffit de maximiser ce qui est possible. Avec lui et [Jordan Henderson], ils ont tous les deux raté 14 semaines de la saison. Ces matchs sont intenses, avec et sans ballon », a déclaré Southgate à propos de Grealish par la suite.

« Nous savons que c’est un talent vraiment spécial et qu’il peut avoir un grand impact. Comme il l’a fait. C’est une conversation que j’ai eue avec lui hier.

« Nous avons tellement de bonnes options d’attaque et il est difficile de leur donner l’amour dont ils ont besoin. Ils ont besoin de le ressentir. Leur acceptation de cela à tous les niveaux; ils ont compris et se sont sacrifiés pour le groupe. Ce n’est qu’en faisant cela que nous arriver à l’étape où nous sommes. »

Que ce soit la Suède ou l’Ukraine que l’Angleterre affronte en quart de finale samedi à Rome, puis le Danemark ou la République tchèque en demi-finale s’ils accèdent aux quatre derniers, ils seront favoris pour gagner contre des équipes qui ne sont pas dans la même classe que l’Allemagne. . L’Angleterre devra être aux avant-postes et prendre l’initiative dans ces matchs et aura besoin de Grealish à l’avant et au centre de tout s’ils veulent vraiment profiter de leurs richesses offensives.

Il n’a commencé qu’un seul match jusqu’à présent à l’Euro 2020 – contre la République tchèque, adversaire potentiel en demi-finale – mais il a atteint sa majorité contre l’Allemagne et ne peut tout simplement plus être retenu. Après seulement 115 minutes de football au tournoi, il a plus de passes décisives, la plupart des passes dans la surface de réparation de 18 mètres et a commis plus de fautes que tout autre joueur de l’équipe de Southgate.

Grealish fait la différence. Demandez à l’Allemagne.