GRC : Mendicino envisage des mesures pour renforcer la surveillance de la force

Le ministre fédéral de la Sécurité publique se dit « profondément engagé » à améliorer la surveillance de la GRC en renforçant le rôle du conseil consultatif de gestion de la police nationale.

Dans une interview, Marco Mendicino a exprimé le souhait de donner au conseil “l’indépendance et l’autonomie dont il a besoin” – éventuellement par le biais d’amendements législatifs – pour assurer une supervision adéquate.

Il a également insisté sur la nécessité d’une ligne de communication plus claire entre le conseil et son bureau pour aider à établir « la confiance » entre les Canadiens et la GRC.

Ces mesures pourraient répondre aux appels lancés depuis de nombreuses années pour renforcer la responsabilisation de la GRC grâce à une supervision externe plus robuste.

Au cours de la dernière campagne électorale, les libéraux ont promis d’améliorer le comité consultatif actuel pour l’aligner « sur les autres services de police canadiens afin d’exercer une surveillance complète sur la GRC ».

La tâche d’élargir le rôle du conseil a été incluse dans la lettre de mandat ministériel de Mendicino. À leur tour, les récents ordres de marche de Mendicino à la commissaire de la GRC Brenda Lucki lui ordonnent de s’assurer que le conseil “est pleinement soutenu alors qu’il assume un rôle de surveillance plus important”.

Le conseil consultatif de gestion de huit membres, présidé par Douglas Moen, a actuellement pour mandat de fournir des conseils, des renseignements et des rapports sur l’administration de la GRC au commissaire, y compris sur l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et l’utilisation efficace des ressources.

Les libéraux ont créé le conseil externe de conseillers civils à temps partiel en 2019 pour aider la GRC à se moderniser après des années de lutte contre l’intimidation et le harcèlement internes.

Le conseil peut fournir au ministre une copie ou un résumé des directives qu’il donne au commissaire.

Mendicino a déclaré qu’il souhaitait une ligne de communication claire, solide et transparente entre le conseil et le ministre, y compris le dépôt de rapports à son bureau qui pourraient ensuite être utilisés “pour faire avancer le discours public” sur les forces de police.

Il veut également s’assurer que le conseil d’administration présente des recommandations concrètes sur la diversification de la main-d’œuvre, la formation, la discipline et la réconciliation avec les peuples autochtones.

Mendicino voit un rôle pour le conseil d’administration dans le renforcement du Centre indépendant de résolution du harcèlement, destiné à résoudre les plaintes de harcèlement et de violence au travail en dehors de la chaîne de commandement de la GRC, sans parti pris ni conflit d’intérêts.

“Nous garderons toutes les options sur la table lorsqu’il s’agira de savoir si l’un de ces changements nécessite ou non une législation”, a déclaré Mendicino.

Peu de temps après que Mendicino s’est entretenu avec La Presse canadienne, une tempête politique a éclaté pour savoir si Lucki avait promis au bureau du premier ministre en avril 2020 que les détails des armes utilisées dans l’horrible fusillade en Nouvelle-Écosse seraient rendus publics.

Les conséquences difficiles de la pire fusillade de masse de l’histoire du Canada, qui font actuellement l’objet d’une enquête publique, ne sont que le dernier défi pour les forces de police légendaires.

Dans sa lettre de mandat de mai à Lucki, Mendicino a déclaré que ses principaux objectifs sont de s’assurer que la GRC répond aux besoins des Canadiens, de lutter contre le racisme systémique, d’éliminer le harcèlement et la discrimination et de créer une culture de responsabilité, de diversité et d’inclusion.

Il a demandé à Lucki de soutenir l’élaboration de normes nationales sur l’intervention en cas de crise, en menant un examen externe sur la désescalade au milieu des préoccupations concernant la brutalité et la discrimination policières.

Il s’attend également à ce que la GRC réponde en temps opportun aux rapports et aux recommandations du chien de garde de la Commission civile des plaintes.

À cette fin, Mendicino a récemment présenté un projet de loi qui obligerait la GRC à répondre aux rapports provisoires d’un chien de garde remanié dans un délai de six mois – abordant un point sensible de longue date.

Le commissaire de la GRC a été traduit en justice pour avoir traîné les pieds de manière chronique en répondant aux rapports provisoires de l’actuelle commission des plaintes. Le problème a entraîné de longs retards dans la publication des rapports finaux et des recommandations.

"Je me concentre singulièrement sur une chose, et c'est de veiller à protéger la santé et la sécurité des Canadiens", a déclaré Mendicino.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 26 juin 2022.