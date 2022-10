GRC – Kelowna Capital News

“Plusieurs adolescents, principalement dans des camionnettes” ont tenté de se livrer à des bagarres et à la violence avec des membres de la population sans-abri de la communauté samedi soir (1er octobre) dans le centre-ville de Campbell River.

“La police n’est pas aveugle à la frustration causée par le crime qui accompagne les problèmes de dépendance des sans-abri, mais il est clair que ce type de justice d’autodéfense n’est pas un moyen efficace de faire face aux maux sociaux de la communauté et ne fait qu’y ajouter”, Const. Maury Tyre, agent de liaison avec les médias de la GRC, a déclaré dans un message sur Facebook. «Ajoutez au fait que la plupart de ces adolescents étaient très ivres et vous avez une recette extrême pour un désastre, qui pourrait très bien se terminer tragiquement avec la mort de quelqu’un. Comme aucun des jeunes n’avait 19 ans, ce n’était pas comme s’ils s’étaient aventurés dans le centre-ville tard le soir pour profiter de la vie nocturne et que quelque chose de grave s’était produit, ils étaient là pour une seule raison.

Plusieurs des jeunes et des jeunes adultes ont été appréhendés par la police et l’incident fait l’objet d’une enquête.

“C’était vraiment la plus triste des situations”, a déclaré le const. Pneu. « Un groupe de jeunes privilégiés affrontant certains des moins privilégiés de notre ville et espérant provoquer une guerre de rue. Au cours des dernières semaines, des événements similaires se sont produits où des camionnettes surélevées ont chassé et poussé les sans-abri et jeté des pierres.

«Les crimes contre les biens qui sont commis en raison de la dépendance sont un problème excessif, oui, et les camps de sans-abri au centre-ville ont l’air épouvantables. Mais attaquer les sans-abri ne fait que les encourager à s’armer et rend la situation infiniment plus dangereuse car la paranoïa induite par la drogue peut amener beaucoup à croire que tout citoyen qui passe par là est là pour les attraper. Franchement, notre communauté est meilleure que cela, et ces jeunes devraient avoir honte de leurs actions.

Si vous avez des informations concernant ces jeunes et leurs actions, la GRC vous demande de les contacter au 250-286-6221.

