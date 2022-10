GRC – Kelowna Capital News

Le plus proche parent a été avisé

La GRC de Kelowna a confirmé que le décès au Glenmore Dog Park n’est pas suspect.

La police a répondu dimanche matin (30 octobre) à une mort subite dans le parc.

La famille a été prévenue.

BC Coroner Service a repris le dossier.

