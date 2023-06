GRC du Manitoba : 3 enfants morts dans des noyades distinctes

WINNIPEG –

Trois enfants sont morts dans des noyades distinctes au Manitoba sur une période de cinq jours, a déclaré la GRC mardi.

Un garçon de 23 mois a été retrouvé jeudi dernier à Island Lake devant la maison familiale de la Première Nation de Garden Hill. Le garçon avait été pris en charge par des frères et sœurs plus âgés à l’époque et est décédé dans un hôpital de Winnipeg trois jours plus tard, a déclaré Mounties.

À environ 15 kilomètres de là, sur une autre rive du lac Island, une fillette de 10 ans s’est noyée dans la Première Nation de St. Theresa Point.

La police a déclaré qu’elle et un ami avaient nagé trop loin dimanche. Un passant a réussi à sauver l’ami et un agent de sécurité des Premières Nations équipé d’un équipement de plongée a ensuite trouvé la fille dans l’eau.

Et lundi à Portage la Prairie, la GRC a déclaré qu’un garçon de deux ans s’était éloigné des membres de sa famille et s’était noyé dans un bassin de rétention à proximité.

Le Manitoba enregistre en moyenne 22 noyades par an, selon les statistiques de la Lifesaving Society Manitoba, qui gère des cours de natation et des programmes de sécurité aquatique dans toute la province.

« Nous ne pouvons même pas imaginer ce que vivent les familles », a déclaré Christopher Love, coordinateur de la gestion de l’eau et de la sécurité de la société, dans une interview.

Love a déclaré qu’il ne pouvait pas parler spécifiquement des cas récents, car les détails ne sont pas encore connus.

Mais en général, a-t-il dit, les gens doivent garder à l’esprit que la noyade n’est généralement pas facile à repérer.

« Nos recherches sur la noyade que nous avons menées pendant de très nombreuses décennies à ce stade montrent que la noyade est très rapide, qu’elle est très silencieuse, qu’elle est très facilement manquée », a déclaré Love.

La société offre des visites d’une semaine aux communautés éloignées et nordiques, où des instructeurs enseignent la natation de survie, les premiers soins et des conseils aux parents pour assurer la sécurité des enfants.

Les principales mesures pour empêcher les enfants de se noyer comprennent les gilets de sauvetage et la surveillance étroite d’un adulte, a déclaré Love.

« Essentiellement, avant qu’ils ne soient adolescents, de moins de 13 ans, il doit toujours y avoir un adulte qui surveille ces enfants lorsqu’ils sont dans, sur ou près de l’eau.

« Et quand nous parlons d’enfants extrêmement jeunes – nous parlons ici de six ans et moins – cette surveillance active d’un adulte doit être à portée de main. »

La GRC a déclaré que les trois noyades faisaient l’objet d’une enquête.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 20 juin 2023.