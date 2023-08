GRC de Kelowna : Signalez les drones illégaux et les activités suspectes dans les zones d’évacuation

Un autre rappel de la GRC de Kelowna que les drones ne peuvent pas voler dans les zones de feu de forêt.

La police a reçu un rapport faisant état d’un drone non autorisé survolant la région de Clifton et Rio dimanche 20 août, où un incendie de forêt affecte la communauté de Kelowna.

«Nous ne pouvons pas rendre cela plus clair à quelqu’un qui pilote son drone en ce moment. Ce que vous faites est illégal, irresponsable et entrave les efforts de lutte contre les incendies. Quiconque est surpris en train de piloter illégalement son drone sera accusé et son aéronef sera saisi », a déclaré le cap. Michael Gauthier avec l’Unité des relations avec les médias de la GRC.

La police a également reçu plusieurs appels concernant des activités suspectes observées par des résidents évacués sur des caméras de sécurité à domicile. La GRC peut diffuser des images et surveiller les véhicules et les personnes signalés. Le public est encouragé à continuer de surveiller son domicile et à signaler toute activité suspecte.

Seul le personnel travaillant à lutter contre les incendies de forêt est autorisé dans les zones d’ordre d’évacuation.

Les résidents évacués sont découragés de demander aux forces de l’ordre l’accès aux zones évacuées. Ceux qui ont besoin de médicaments doivent demander aux pharmacies un renouvellement préventif.

