GRC de Kelowna, C.-B. Le coroner enquête après la découverte d’un corps à McCulloch

La GRC de Kelowna enquête après qu’un homme a été retrouvé mort le matin du 4 juin.

La police est intervenue juste avant 8 heures du matin et a rapidement sécurisé la zone pour protéger la scène à McCulloch Road et Myra Forest Service Road.

Le service des coroners de la Colombie-Britannique travaille avec la GRC pour enquêter.

La police dit qu’il n’y a aucune inquiétude pour la sécurité publique.

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Dernières nouvellesKelownaGRC