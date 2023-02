Graziano Di Prima de Strictly espère que sa nouvelle épouse Giada le rejoindra bientôt dans l’émission de la BBC

Le danseur professionnel STRICTLY Graziano Di Prima espère que sa nouvelle épouse Giada rejoindra bientôt le spectacle.

Le beau gosse italien de 28 ans, qui s’est associé à Kym Marsh l’année dernière, a épousé sa partenaire de longue date Giada dans son église locale en Sicile l’été dernier.

Le couple s’est marié en juillet dernier en Sicile[/caption]

Giada est danseuse sur la version italienne de Strictly.

Mais des sources ont raconté comment l’année dernière, le couple avait eu du mal à partager sa vie entre deux pays.

Giada prévoit maintenant de passer une audition pour une place dans l’émission britannique.

Une source a déclaré: “Graz et Giada ont l’habitude d’être séparés, mais après s’être installés à Londres, ils ont eu plus de difficultés que d’habitude l’année dernière.

“Ils espèrent que Giada gagnera une place sur Strictly et qu’ils pourront tous les deux travailler au Royaume-Uni.”

Le couple a récemment révélé la somptueuse lune de miel qu’ils ont appréciée aux Maldives après s’être marié en juillet de l’année dernière.

Le couple a séjourné à l’InterContinental Maldives Maamunagau Resort, qui propose un certain nombre de chambres, de restaurants et de bars incroyables.

Les jeunes mariés ont survolé en hydravion et ont été accueillis avec du champagne par le personnel.

Parlant de leur lune de miel spéciale, Graziano a déclaré à OK ! : “Je ne suis jamais allé dans un endroit comme les Maldives auparavant.

« Je n’en croyais pas mes yeux – les arbres, la plage, le sable. Vous savez quand vous voyez des choses sur votre téléphone et qu’il y a un filtre ? C’était incroyable. Je criais comme un bébé, j’étais tellement heureuse.

Giada Lini a ajouté: “Nous nous sommes sentis tellement chanceux d’être là parce qu’après nous être mariés l’année dernière, nous n’avions que quatre jours ensemble avant de reprendre la tournée Here Come The Boys, puis Graziano faisait Strictly et j’étais en Italie pour Dancing With. Les étoiles.

« C’était nos premières vraies vacances et c’était parfait.

Giada prévoit maintenant de passer une audition pour une place dans l’émission britannique[/caption] Instagram

Le couple a récemment révélé la somptueuse lune de miel qu’ils ont appréciée aux Maldives après s’être marié en juillet de l’année dernière[/caption]