Graziano de Strictly embrasse son ancien partenaire Kym Marsh lors d’une afterparty bien arrosée

La star de STRICTLY Come Dancing, Graziano Di Prima, a embrassé son ancien partenaire Kym Marsh alors qu’ils étaient réunis lors de l’afterparty arrosée des Pride of Britain Awards.

Graziano, 28 ans, était le partenaire de Kym sur Strictly Come Dancing l’année dernière et le couple est resté proche depuis.

Le Strictly pro a été vu dans un costume beige se penchant vers Kym pour lui embrasser la joue tout en l’embrassant.

Kym était plus élégante que jamais dans une robe violette pour l’événement, alors qu’elle discutait avec la star de la danse.

Graziano et Kym rayonnaient alors qu’ils rattrapaient leur retard à la fête étoilée.

Graziano a été rejoint par sa partenaire actuelle de Strictly, Zara McDermott, juste une nuit après avoir affronté la danse dans l’émission emblématique de la BBC.

Une source avait précédemment déclaré à propos de l’ancien couple de danseurs : « Kym et Graziano entretiennent un lien incassable depuis leur départ de Strictly.

« Ils sont comme des petits pois dans une cosse et s’entendent si bien. Graziano considère Kym comme une grande sœur et l’une de ses meilleures amies.

« Ils ont le même sens de l’humour et apprécient la compagnie de chacun, que ce soit pour bavarder au téléphone ou pour sortir le soir.

« Graziano est actuellement au Royaume-Uni et il a dit qu’il soutiendrait Kym dans tous les cas.

« Il pense que c’est une femme incroyable, à l’intérieur comme à l’extérieur. »

Kym a également rencontré l’épouse de Graziano, Giada Lini, une pro de la version italienne de Strictly, Dancing with the Stars.

Parlant de son amitié avec Graziano plus tôt cette année, Kym a déclaré : « J’ai un ami pour la vie à Graziano. J’adore cet homme, vraiment.

« Vous ne pouvez pas travailler en étroite collaboration avec quelqu’un sans avoir d’amitié. Il est tout simplement merveilleux.

Hier soir, Graziano et Zara a survécu à la danse contre Nikita Kanda.

BBC Radio DJ Nikita Kanda est devenu le deuxième célébrité de quitter Strictly Come Dancing après que les quatre juges aient voté pour sauver Zara et Graziano.

Nikita et son partenaire professionnel Gorka Marquez ont terminé le spectacle d’hier soir en dansant sur le classique de Dirty Dancing (que j’ai eu) The time of My Life.

