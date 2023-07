Grazia Millennial Awards 2023 : D’Urfi Javed à Disha Patani, voici comment les stars de Bollywood se sont habillées aux Grazia Millennial Awards

À plus d’une occasion, nous avons vu que les événements indiens sur le tapis rouge ne sont rien de moins qu’un défilé de mode. Les célébrités de Bollywood à leur meilleur, se rendent sur le tapis rouge et sont un régal absolu pour leurs fans et les passionnés de mode. Hier soir, les Grazia Millennial Awards 2023 ont été l’une de ces occasions auxquelles les célébrités de Bollywood ont assisté dans toutes leurs paillettes, paillettes et glamour. D’Aditi Rao Hydari à Urfi Javed, voici quelques moments mode qui ont volé la vedette et attiré quelques regards.