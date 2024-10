Grazer bat le monstre qui a tué son petit pour remporter le concours Fat Bear de l’Alaska

ANCRAGE, Alaska — Dans un scénario qui convient mieux à un mélodrame qu’à un vote de popularité, Grazer l’a emportée deuxième concours Fat Bear mardi en battant le géant mâle qui a tué son petit cet été.

Grazer a battu Chunk selon les votes exprimés par les fans qui regardent caméras en direct sur explore.org du parc national et réserve Katmai en Alaska.

Les fans ont voté en ligne pour leur gros concurrent préféré dans des tranches de style tournoi qui commencent avec 12 ours. Ils ont choisi l’ours qui, selon eux, illustre le mieux la préparation à l’hiver grâce à la graisse qu’ils ont accumulée au cours de l’été en se nourrissant du saumon rouge qui retourne à la rivière Brooks.

Les ours se perchent souvent au sommet des chutes de la rivière, attrapant les saumons qui sautent dans les airs alors que les poissons tentent de franchir la cascade pour frayer en amont.

C’est ici que le petit de Grazer est mort après avoir glissé par-dessus la cascade et avoir été tué par Chunk, peut-être l’ours brun le plus dominant de la rivière. Grazer a combattu Chunk dans le but de sauver le petit, mais il est mort plus tard. La mort a été filmée par les caméras en direct.

Un autre décès a été filmé en direct par les caméras la semaine dernière, retardant d’un jour la sortie du tournoi. L’ours 402, une ourse qui était censée participer au concours de cette année, a été tuée par un ours brun mâle le jour où les supports devaient être relâchés.

Grazer a des oreilles visiblement blondes et un museau long et droit, selon sa page bio sur explore.org. « Elle est d’une présence formidable à Brooks River. Son intrépidité et sa force lui ont valu le respect, la plupart des ours évitant la confrontation », peut-on lire.

Son autre ourson survivant de sa troisième portée s’est classé deuxième il y a deux semaines dans le Gros Ours Junior concours.

Chunk est peut-être le plus gros ours de la rivière, avec des yeux étroits, une fourrure brun foncé et une cicatrice distinctive sur le museau, indique sa biographie. Il a utilisé sa taille pour se hisser au sommet de la hiérarchie fluviale cette année et s’assurer les meilleurs spots de pêche.

« La confiance et l’agressivité de Chunk ont ​​porté leurs fruits, lui permettant de se régaler de 42 saumons en 10 heures », peut-on lire. « Son succès physique est évident dans sa forme volumineuse. »

Les ours bruns mâles adultes pèsent généralement entre 600 et 900 livres (environ 270 à 410 kilogrammes) au milieu de l’été. Au moment où ils sont prêts à hiberner après s’être régalés de saumons migrateurs et reproducteurs – chacun mange jusqu’à 30 poissons par jour – les gros mâles peuvent peser bien plus de 1 000 livres (454 kilogrammes). Les femelles sont environ un tiers plus petites.

Le concours annuel, qui a recueilli plus de 1,3 million de votes l’année dernière, est une façon de célébrer la résilience des 2 200 ours bruns qui vivent dans la réserve de la péninsule de l’Alaska, qui s’étend du sud-ouest de l’État jusqu’aux îles Aléoutiennes.

En plus des caméras en direct, Katmai est devenue une destination touristique incontournable et des stands d’observation ont été construits sur la rivière pour permettre aux gens d’observer les ours bruns pêcher le saumon.