Grayson a eu une «panne» lorsque ses parents sont entrés en prison – Hollywood Life

Crédit d’image : AP/Shutterstock

Todd et de Julie Chrisley fils, Grayson16 ans, a fait une « dépression » après que ses parents ont commencé leurs peines de prison de 12 et 7 ans, respectivement. Savane Chrisley25 ans, a expliqué comment elle et ses frères et sœurs, dont Grayson et sa sœur Chloe10 ans, s’adaptent à la vie après que leurs parents ont tous deux été reconnus coupables de tous les chefs d’accusation de fraude fiscale en juin.

Les Chrisley sait mieux la star a parlé de “la semaine la plus difficile” de sa vie lors du dernier épisode d’elle Débloqué podcast qui a été enregistré le 24 janvier. “Cela a été difficile”, a-t-elle admis. “Cela a été difficile de comprendre, de traiter et d’aider deux enfants à comprendre ce qui se passe dans notre vie.”

La star de télé-réalité a avoué qu’elle se trouvait dans une “situation unique” en essayant de soutenir ses jeunes frères et sœurs. “J’aide à guider Chloé et Grayson tout au long de ce processus”, a-t-elle déclaré. “Et je dois les guider tout au long de ce processus alors que j’essaie de me guider tout au long de ce processus qui est très, très difficile.”

“J’essaie de rester fort et de ne pas casser et d’être fort pour eux”, a poursuivi Savannah. “Donc, ils se sentent suffisamment à l’aise pour s’effondrer, et c’est difficile.”

La personnalité de la télévision a partagé une mise à jour sur la façon dont Grayson se porte au milieu des longues peines de prison de leurs parents après que Todd a été reconnu coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de complot en vue de frauder les États-Unis, de fraude fiscale et de fraude bancaire. Julie a été reconnue coupable de fraude fiscale, de fraude électronique, de fraude bancaire, de complot en vue de commettre une fraude bancaire et de complot en vue de frauder les États-Unis.

« Grayson a 16 ans, [and] il y a tellement de croissance en cours avec lui en ce moment. Et ça me brise le cœur de savoir que mes parents passent à côté de ça », a-t-elle révélé. “La nuit dernière, Gray a fait une dépression, et il essaie de comprendre mes parents et la situation dans laquelle ils se trouvent et comment ce n’est pas l’image qu’il veut avoir d’eux.”

Comme nous l’avons signalé précédemment, le couple de stars de télé-réalité a été condamné en novembre. Julie purge actuellement sa peine au Federal Medical Center Lexington du Kentucky, tandis que son mari est au Federal Prison Camp Pensacola en Floride. “Le changement de dernière minute de Julie dans le Kentucky a été un léger moment de joie pour eux car la plupart des enfants vivent dans le Tennessee, qui n’est qu’à un seul État”, a déclaré une source. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT à l’époque.

“L’emplacement de Todd à Pensacola en Floride est une autre histoire et il ne sera pas aussi facile de lui rendre visite”, a déclaré l’initié. “C’est tellement dur pour eux tous en ce moment.”

