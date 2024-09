Grayscale va lancer le premier fonds XRP américain, ouvrant la voie à un ETF potentiel

Exclusif: Le gestionnaire d’actifs cryptographiques Grayscale fait le premier pas dans le lancement d’un fonds négocié en bourse XRP, a appris FOX Business.

Jeudi matin, la société annoncera le lancement du premier fonds XRP aux États-Unis, un fonds dit « fermé » qui offrira aux investisseurs accrédités une exposition directe au XRP. Le jeton cryptographique est la monnaie native qui alimente la blockchain connue sous le nom de XRP Ledger, qui facilite les transactions transfrontalières du géant des paiements blockchain Ripple.

Un trust et un ETF sont deux produits d’investissement différents. Un ETF doit être approuvé par la Securities and Exchange Commission car il est commercialisé directement auprès des investisseurs particuliers, tandis que la structure et le discours de vente d’un trust auprès des investisseurs dits accrédités sont plus légers. Malgré tout, un trust peut devenir un ETF avec les approbations réglementaires appropriées ; deux des trusts d’investissement à actif unique de Grayscale – le bitcoin et l’ether – sont devenus des ETF cette année.

L’ancien solliciteur général Paul Clément rejoint le conseil d’administration de Coinbase

La société a publié un cycle de vie de produit en quatre phases prévu pour son trust XRP, laissant ouverte la possibilité d’un ETF à un moment donné dans le futur.

Grayscale est crédité d’avoir contribué à introduire les premiers ETF cryptographiques à Wall Street après avoir intenté un procès contre la SEC l’année dernière pour lui permettre de convertir son fonds Grayscale Bitcoin en un ETF « spot » – un ETF qui suit le prix quotidien de la plus grande cryptomonnaie du monde. Grayscale a gagné en appel, ce qui a donné lieu à un flot de titans de Wall Street comme BlackRock, Fidelity et Wisdom Tree qui ont lancé leurs propres ETF Bitcoin. Cela a marqué un tournant pour l’industrie naissante lorsque 11 ETF Bitcoin ont fait leurs débuts à Wall Street en janvier.

Quatre mois plus tard, la SEC a approuvé le lancement de six ETF qui suivent le prix sous-jacent de la deuxième plus grande cryptomonnaie, l’ethereum.

L’autoproclamée « armée XRP » – les investisseurs particuliers qui possèdent le jeton XRP – attendaient qu’un gestionnaire d’actifs comme Grayscale ou BlackRock dépose une demande pour un ETF XRP après le lancement des produits Bitcoin et Ether, ainsi qu’une poignée de demandes récentes pour un ETF Solana. Solana est la cryptomonnaie n°5 par capitalisation boursière, tandis que XRP se classe au n°7.

COINBASE POURSUIT LA SEC ET LA FDIC POUR OBTENIR DES INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION DES CRYPTOMONNAIES

La façon dont le plus haut responsable de Wall Street, la SEC, considère le statut réglementaire du jeton a rendu les choses encore plus incertaines pour les amateurs de XRP – et pour un éventuel ETF XRP spot. La SEC est empêtrée dans une longue et controversée bataille juridique avec Ripple, qu’elle a poursuivie en justice en 2020 pour ne pas avoir enregistré les ventes de XRP auprès de la commission en tant que titre. L’année dernière, un juge de Manhattan a accordé à Ripple une victoire partielle lorsqu’elle a statué que les ventes de XRP de Ripple à des investisseurs institutionnels pouvaient être considérées comme des transactions sur titres, mais pas lorsqu’elles étaient vendues à des investisseurs particuliers sur le marché secondaire.

Cette décision a suscité des débats parmi d’autres juges dans les tribunaux de tout le pays, tandis que Ripple a été condamné à payer une amende de 125 millions de dollars pour ces ventes institutionnelles. La SEC a désormais jusqu’à la première semaine d’octobre pour déposer un recours contre la décision du marché secondaire, ce qu’elle devrait faire.

En attendant, Grayscale reste convaincu que le XRP en soi présente une valeur potentielle à long terme pour les investisseurs.

OBTENEZ FOX BUSINESS EN DÉPLACEMENT EN CLIQUANT ICI

« Nous pensons que Grayscale XRP Trust offre aux investisseurs une exposition à une solution blockchain qui est potentiellement positionnée pour jouer un rôle crucial dans l’optimisation des systèmes financiers existants en rationalisant les paiements transfrontaliers », a déclaré Rayhaneh Sharif-Askary, responsable des produits et de la recherche chez Grayscale.

Le XRP se négocie actuellement à 0,54 $, mais a atteint un sommet historique de 3,84 $ en 2018, avant le procès de la SEC contre Ripple.