Grayscale poursuit la SEC après avoir rejeté l’offre de transformer le fonds bitcoin en ETF

Grayscale, qui gère le plus grand fonds bitcoin au monde, a déclaré qu’il poursuivrait la Securities and Exchange Commission des États-Unis après que les régulateurs aient rejeté son offre de convertir le véhicule d’investissement en un fonds négocié en bourse.

La SEC a rejeté mercredi la demande de Grayscale pour un fonds négocié en bourse bitcoin au comptant, citant l’échec du gestionnaire d’investissement à répondre aux questions concernant les préoccupations concernant la manipulation du marché.

Le chien de garde craint que les investisseurs ne disposent de protections suffisantes dans le cadre de la proposition Grayscale.

Grayscale a déposé une demande pour faire de son Bitcoin Trust, connu sous le nom de GBTC, un ETF en octobre 2021, mais la décision a fait face à de multiples retards. Grayscale avait exercé une pression sur le chien de garde pour qu’il se rallie à lui, notamment en donnant aux gens un moyen d’envoyer rapidement un e-mail pour exprimer leur soutien.

Peu de temps après le rejet de la SEC, Grayscale a déposé une requête contestant la décision auprès de la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia. Le litige est dirigé par le stratège juridique principal de Grayscale, Donald B. Verrilli Jr., un ancien solliciteur général américain, et une équipe d’avocats du cabinet d’avocats Davis Polk & Wardwell.

Verrilli a déclaré que la SEC “ne parvient pas à appliquer un traitement cohérent à des véhicules d’investissement similaires, et agit donc de manière arbitraire et capricieuse en violation de la loi sur la procédure administrative et de la loi sur les bourses de valeurs de 1934”.