Grayscale Investments® lance Grayscale® XRP Trust

STAMFORD, Connecticut, 12 septembre 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Grayscale Investments®, une société de gestion d’actifs spécialisée dans l’investissement en crypto-monnaies, proposant plus de 20 produits d’investissement en crypto-monnaies, a annoncé aujourd’hui la création et le lancement public de Grayscale® XRP Trust (« le Trust »).

Le Trust offre aux investisseurs la possibilité de s’exposer au XRP, le jeton qui alimente le XRP Ledger (XRPL), un réseau distribué peer-to-peer créé pour faciliter les transactions financières transfrontalières.

« Nous pensons que Grayscale XRP Trust offre aux investisseurs une exposition à un protocole avec un cas d’utilisation important dans le monde réel », a déclaré Rayhaneh Sharif-Askary, responsable des produits et de la recherche chez Grayscale. « En facilitant les paiements transfrontaliers qui ne prennent que quelques secondes à effectuer, XRP a le potentiel de transformer l’infrastructure financière existante. »

Le Trust est désormais ouvert à la souscription quotidienne par les investisseurs accrédités individuels et institutionnels éligibles. Le Trust fonctionne comme les autres fonds d’investissement à actif unique de Grayscale et est uniquement investi dans le jeton sous-jacent au XRP Ledger (XRP).

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de titres dans une juridiction où une telle offre ou sollicitation serait illégale, et il n’y aura aucune vente de titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.

Grayscale a l’intention de tenter de faire coter les actions de nouveaux produits sur un marché secondaire. Cependant, rien ne garantit que Grayscale y parviendra. Bien que les actions de certains produits aient été approuvées pour la négociation sur un marché secondaire, les investisseurs dans les nouveaux produits ne doivent pas supposer que les actions obtiendront un jour une telle approbation en raison de divers facteurs, notamment les questions que les régulateurs, tels que la SEC, la FINRA ou d’autres organismes de réglementation, peuvent avoir concernant ces produits. Par conséquent, les actionnaires de ces produits doivent être prêts à supporter le risque d’investissement dans les actions indéfiniment. À ce jour, certains produits n’ont pas atteint leur objectif d’investissement et les actions de ces produits cotées sur les marchés de gré à gré n’ont pas reflété la valeur des actifs numériques détenus par ces produits, moins les dépenses et autres passifs de ces produits, mais se sont plutôt négociées à une prime par rapport à cette valeur, qui a parfois été substantielle. Il y a également eu des cas où les actions de certains produits se sont négociées à prix réduit.

