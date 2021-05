Graviti donne accès aux appareils électroménagers non bancarisés au Mexique

«Ce que font les institutions de microfinance traditionnelles, c’est que si un client est en retard sur ses paiements, il facture les retards de paiement», a déclaré Jacobs. « Au Mexique, ils dépassent les 100 taux d’intérêt annuels … ce qui est fou. Et cela ne fait que surendetter le client et augmenter la dette. »

«Ce que nous mesurons, c’est si ce client a vraiment besoin d’un certain produit. Et s’il en a vraiment, vraiment besoin, il le paiera bien», a déclaré Jacobs à CNBC.

Jacobs, 28 ans, a lancé Graviti, une plate-forme «acheter maintenant, payer plus tard» pour les appareils ménagers de base pour le secteur non bancarisé de la population au Mexique.

«Ce que nous voulons faire, c’est atteindre des millions de nouveaux clients chaque année, et la façon de le faire est de vraiment bâtir une entreprise évolutive et rentable», déclare Jacobs.

«Nous acquérons le client, nous assurons la souscription du crédit, nous approuvons le crédit», déclare Jacobs. « Ensuite, nous connectons essentiellement ce client et le crédit avec le distributeur qui détient le produit et le distributeur va installer le produit. Nous payons le distributeur pour le produit à l’avance. Et ensuite nous faisons le paiement du crédit auprès des clients. »

« Quelqu’un comme moi … J’ai construit mon réseau, je peux aller voir mes amis ou des personnes qui ont investi dans mes entreprises précédentes et obtenir comme une ronde de financement faite rapidement », Immad Akhund , PDG et fondateur de Mercure , une banque pour les start-ups, raconte CNBC. « Mais quelqu’un comme Yusef, il est beaucoup plus difficile d’entrer par effraction. »

Alors Akhund a lancé Augmentation du mercure, un service mettant en relation les clients de la banque Mercury cherchant à lever des fonds avec des investisseurs intéressés à trouver des entrepreneurs de qualité dans lesquels investir leur argent.

Akhund est né au Pakistan et a déménagé à Londres à l’âge de neuf ans, où il a grandi, avant de déménager dans la Silicon Valley lorsqu’il est entré dans Y Combinator en 2007 et est resté pour poursuivre ses rêves de start-up.

«En tant que fondateur immigré moi-même, j’ai pensé qu’il était vraiment important de soutenir les entreprises américaines, mais dont les fondateurs ne sont pas des résidents américains, parce que c’était comme ça pour moi pendant les deux premières années», a déclaré Akhund à CNBC.

En février, Akhund a reçu 745 candidatures de start-ups à la recherche de capitaux et un panel de juges externes aide à réduire la liste à environ 50 entreprises que les investisseurs acceptent d’examiner et d’investir s’ils le souhaitent.

Graviti était l’une de ces 50 entreprises mises en évidence, l’aidant à lever 2,5 millions de dollars en avril auprès de divers investisseurs à San Francisco, Los Angeles, San Antonio et New York, entièrement via des réunions vidéo numériques de rencontre sur Zoom et Google Meet. .

La pandémie « a ouvert ce monde entier, les gens soulevant [funding for their start-up] en ligne via Zoom », déclare Akhund.« Avant ce point, de nombreux investisseurs hésiteraient beaucoup à s’engager sans jamais rencontrer quelqu’un. C’est essentiellement du passé, surtout au stade de l’amorçage », dit-il.

«Cela a permis un marché beaucoup plus efficace», déclare Akhund. « Nous ne faisons pas voler les gens à travers le monde. Avant, ça allait, je vais faire un tour de financement, je vais passer trois mois à le faire, je vais voler à San Francisco, voir que je peux rencontrer là-bas. Peut-être que je dois aller à New York pour voir s’il y a d’autres investisseurs là-bas. «

« Avec le recul, c’est fou que les gens aient l’habitude de faire tous ces efforts pour obtenir un cycle de financement d’un million de dollars. »