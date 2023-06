Gravières de Lakemoor – Shaw Local

Combien de personnes pensent que nous avons suffisamment de camions de poussière et de gravier qui sortent des deux fosses de Lakemoor ? Wayne Jett s’est opposé au comité de zonage qui a voté 6-0 pour dire non à la fosse proposée qui borde le 120 Chapel Hill et Lincoln.

Il existe de réels dangers pour notre eau, notre bassin et notre qualité de vie. Les riverains des fosses nous montrent la poussière, le bruit et la pollution qu’ils subissent au quotidien. McHenry, dans son ignorance, abaisse les bermes, réduit le recul et accorde des heures d’urgence.

Est-ce que quelqu’un pense que nous avons assez de camions de gravier qui descendent 120 ? Avons-nous besoin de plus ? Il y a deux écoles à moins d’un kilomètre. Ils vont recycler la roche, c’est-à-dire broyer la roche. J Pease Inc. dit que cela ne dérangera personne. Pourquoi alors entendons-nous beaucoup de gens qui vivent à côté des fosses ?

C’est notre ville et c’est un beau pays. Veuillez écrire à votre conseiller et lui dire que vous ne voulez pas la fosse. N’oubliez pas que si vous vivez près d’une terre agricole, vous êtes également en danger.

Terri LaDuke

McHenry