BUFFALO, NY: Jayvon Graves avait 16 points pour mener six joueurs de Buffalo à deux chiffres alors que les Bulls ont facilement battu Western Michigan 86-54 vendredi soir.

David Nickelberry a ajouté 14 points pour les Bulls (9-6, 7-4 Mid-American Conference. Josh Mballa a réussi 13 et 12 rebonds, TraVon Fagan et Ronaldo Segu en ont marqué 11 chacun et Jeenathan Williams en a ajouté 10.

B. Artis White avait 18 points pour les Broncos (4-12, 3-8 Mid-American Conference). Greg Lee a ajouté neuf rebonds.

Les Bulls s’améliorent à 2-0 contre les Broncos cette saison. Buffalo a battu l’ouest du Michigan 85-69 le 12 janvier.

___

___

