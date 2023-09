Gravenberch rejoint Liverpool alors que la décision du Bayern pour Palhinha échoue

Liverpool s’apprête à recruter Ryan Gravenberch du Bayern Munich avant la date limite des transferts d’été. Le milieu de terrain néerlandais quitte le Bayern après seulement un an en Bundesliga. Les géants allemands avaient déjà payé à l’Ajax environ 19,2 millions de dollars pour sécuriser le milieu de terrain en juillet dernier.

L’Athlétisme Le journaliste David Ornstein a affirmé que Gravenberch s’était rendu dans le Merseyside vendredi matin pour passer un examen médical avec son nouveau club. Liverpool a accepté un transfert de 43 millions de dollars avec le Bayern pour le milieu de terrain néerlandais. Il devrait signer un contrat de cinq ans avec les Reds une fois l’examen médical terminé.

La star néerlandaise achève la reconstruction du milieu de terrain pour les Reds

Bien que l’accord entrait dans ses dernières étapes vendredi matin, le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, n’a pas voulu discuter de Gravenberch lors de sa conférence de presse. « Je suis vraiment désolé de vous décevoir. Je ne peux pas en parler, car rien ne s’est encore réellement passé », a déclaré Klopp aux journalistes lors de l’interview prévue précédemment. « Toutes les choses décisives doivent arriver. C’est vendredi, non ? Si quelque chose arrive, nous pouvons en parler [after the Villa game] le dimanche! »

Gravenberch devient la quatrième recrue estivale de Liverpool au milieu de terrain. Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai et Wataru Endo ont également tous rejoint le club. Les Reds ont été contraints de reconstruire complètement leur milieu de terrain après le départ de sept milieux de terrain seniors au cours des derniers mois. Klopp et compagnie ont dépensé au total environ 185 millions de dollars pour le quatuor de milieu de terrain.

L’accord se poursuit alors que le Bayern ne parvient pas à recruter le milieu de terrain de Fulham

Alors que l’accord visant à sécuriser Gravenberch sera conclu, la décision du Bayern de recruter Joao Palhinha de Fulham s’est effondrée. L’international portugais s’est rendu en Allemagne, a subi un examen médical et aurait même pris des photos officielles sous un maillot du Bayern. Cependant, le club allemand n’a pas pu conclure un accord définitif avec Fulham à temps.

Les deux équipes se sont disputées le prix officiel de Palhinha tout au long des derniers jours de la fenêtre. Selon Courrier Sport, Fulham voulait à l’origine environ 88 millions de dollars pour le puissant milieu de terrain. Le Bayern espérait cependant conclure un accord plus proche de 59 millions de dollars. Après une série de négociations, les clubs se sont mis d’accord sur un montant.

Néanmoins, une stipulation clé a finalement annulé l’accord. Les Cottagers ont dû trouver un remplaçant approprié pour Pahlinha avant d’officialiser l’accord. En fin de compte, Fulham n’a pas pu effectuer une autre signature à temps.

PHOTO : IMAGO / Artur Stabulnieks