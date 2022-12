« Gravement malade », Poutine ANNULE sa grande conférence de presse annuelle alors qu’il « lutte contre le cancer et fait face à un coup d’État contre l’Ukraine »

VLADIMIR Poutine a annulé sa conférence de presse annuelle pour la première fois en 10 ans et a supprimé sa fête du Nouvel An au Kremlin.

Cela survient au milieu de rumeurs persistantes sur sa santé et la guerre désastreuse de la Russie en Ukraine.

Vladimir Poutine a annulé sa conférence de presse clé Crédit : AP

Depuis 2012, la conférence de presse finale du président de la Russie a toujours eu lieu en décembre.

Il a été rapporté que Poutine souffrait de maladies allant du cancer à la maladie de Parkinson – et est apparu à plusieurs reprises malade devant la caméra.

Et pendant ce temps, il y a un mécontentement croissant face à la guerre alors que la Russie approche rapidement des 100 000 victimes en Ukraine.

Vlad, apparemment faible et maladif, cherche peut-être à éviter d’être interrogé sur les échecs de la Russie.

On pense que Vlad pensait qu’il aurait pu renverser l’Ukraine en quelques jours – mais s’est retrouvé avec une longue et sanglante corvée dans les tranchées.

Les avancées de la Russie ont été repoussées par un vaillant effort des Ukrainiens soutenus par l’Occident.

Et maintenant, on pense que l’avenir de l’homme de 70 ans est lié au succès ou à l’échec de son invasion.

Poutine a été averti qu’il pourrait faire face à un soulèvement interne à moins qu’il ne parvienne à réaliser quelque chose en Ukraine.

Cela fait suite aux affirmations de hauts responsables ukrainiens selon lesquelles Poutine craint d’être tué s’il perd la guerre en Ukraine, et il en va de même pour “se battre pour sa vie”.

Et des documents d’espionnage secrets révélés par The Sun Online montraient des craintes pour la santé de Vlad alors que le tyran avait 70 ans en octobre.

La santé de Poutine a fait l’objet de spéculations fiévreuses – avec lui apparaissant nerveux, instable sur ses pieds et essoufflé à l’occasion.

Mad Vlad a été vu tenant une épaisse couverture plus tôt cette année alors qu’il regardait un défilé, et la semaine dernière, on l’a vu se balancer et s’agiter alors qu’il parlait au

La grande conférence de presse de fin d’année a généralement lieu entre le 14 et le 23 décembre.

Mais le Kremlin a annoncé aujourd’hui qu’il n’aura pas lieu.

Lors de la conférence de presse annuelle, il est régulièrement confronté aux questions de plus de 500 journalistes russes et étrangers lors d’un événement télévisé majeur en direct qui peut durer plus de quatre heures.

La décision est intervenue même si des informations suggèrent qu’il avait déjà décidé que les médias occidentaux devraient être bannis de l’événement au milieu de la guerre en Ukraine.

Ces mouvements signifient qu’il n’est même pas prêt à affronter des journalistes russes sous le regard d’un événement majeur en direct et à être ouvertement interrogé sur sa guerre.

Son porte-parole Dmitri Peskov a déclaré que Poutine trouverait un moyen de communiquer avec le “pool” du Kremlin, principalement des journalistes ultra-loyalistes, dont beaucoup des médias d’État, malgré l’interruption de la session en direct qui a été l’un des moments forts de son année.

Il a également indiqué qu’une conférence de presse pourrait avoir lieu au Nouvel An, mais n’a donné aucune date ou format précis.

Poutine avait précédemment reporté sa session annuelle de questions-réponses en direct sur la ligne directe avec des Russes ordinaires au milieu des craintes évidentes qu’il ferait face à des plaintes concernant la guerre et sa mobilisation chaotique avec des estimations de plus de 100 000 personnes mortes ou blessées.

Peskov n’a pas non plus donné de date pour que Poutine s’adresse au sénat – ou au Conseil de la Fédération – ce qui est un devoir annuel officiel en vertu de la constitution.

Peskov a déclaré: “En ce qui concerne la grande conférence de presse – oui, il n’y en aura pas avant le Nouvel An.

“Nous nous attendons cependant à ce que le président trouve un moyen de communiquer… avec le pool du Kremlin”.

Poutine n’organisera pas non plus de célébration du Nouvel An, a annoncé Peskov.

La conférence de presse avec Poutine a lieu chaque année en décembre depuis une décennie.

En 2019, un record de 1 895 journalistes étaient accrédités.

Poutine s’était bêtement attendu à faire rouler l’Ukraine et à ce que ses soldats soient accueillis comme des “libérateurs” – mais ils ont dû faire face à une riposte féroce.

Les villes et régions saisies au début de la guerre fin février sont désormais reprises par les Ukrainiens.

L’Occident soutient fortement Kiev – les chargeant avec les armes dont ils ont besoin pour vaincre la Russie.

Les avancées récentes de l’Ukraine ouvrent désormais la porte de la Crimée, le territoire saisi illégalement par la Russie en 2014.

Le retour de la péninsule aux mains des Ukrainiens serait un échec sans précédent pour Poutine.