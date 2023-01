‘Grave violation du code ministériel’ : Lire l’intégralité de la lettre de Rishi Sunak à Nadhim Zahawi

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a limogé Nadhim Zahawi à la suite d’une enquête menée par le conseiller en éthique du n ° 10 sur les arrangements fiscaux du président du Parti conservateur.

Le Premier ministre a déclaré que l’enquête de Sir Laurie Magnus avait révélé que M. Zahawi avait commis une “grave violation du code ministériel” après avoir conclu un règlement de plusieurs millions de livres avec le HMRC pour des impôts impayés lorsqu’il était chancelier.

Le différend fiscal de M. Zahawi était lié aux actions de YouGov, la société de sondage qu’il a cofondée et de Balshore Investments, une fiducie offshore enregistrée à Gibraltar et liée à sa famille.

Le député de Stratford-on-Avon avait refusé de démissionner, affirmant que son paiement au HMRC, qui incluait une pénalité, était le résultat d’une erreur “imprudente et non délibérée” – une affirmation réfutée par le directeur général de l’administration fiscale la semaine dernière.

Vous pouvez lire la lettre de M. Sunak à M. Zahawin en entier ci-dessous :

«Lorsque je suis devenu Premier ministre l’année dernière, j’ai promis que le Gouvernement Je dirigerais l’intégrité, le professionnalisme et la responsabilité à tous les niveaux.

« C’est pourquoi, à la suite de nouvelles informations apparues ces derniers jours concernant vos arrangements financiers personnels et vos déclarations, j’ai demandé à Sir Laurie Magnus, le conseiller indépendant pour les intérêts des ministres, d’enquêter de manière approfondie sur cette affaire. Vous avez accepté et vous êtes engagé à coopérer pleinement à l’enquête.

« Suite à l’achèvement de l’enquête du conseiller indépendant – dont il nous a partagé les conclusions – il est clair qu’il y a eu une violation grave du code ministériel. En conséquence, je vous ai informé de ma décision de vous retirer de votre poste au sein du gouvernement de Sa Majesté.

« En partant, vous devriez être extrêmement fier de vos nombreuses réalisations au sein du gouvernement au cours des cinq dernières années.

Zahawi hors du Trésor de Sa Majesté l’année dernière après avoir été nommé chancelier par Boris Johnson (PENNSYLVANIE)

(Reuters)

“En particulier, votre supervision réussie du programme d’approvisionnement et de déploiement du vaccin Covid-19 qui a permis au Royaume-Uni d’être à l’avant-garde de la réponse mondiale à la pandémie de coronavirus.”

“Votre rôle a été essentiel pour garantir que notre pays traverse cette crise et sauve de nombreuses vies. Et en tant que président du Parti conservateur, vous avez entrepris une restructuration importante du siège de la campagne conservatrice et nous avez préparé un travail important dans les mois à venir.

“C’est également avec fierté que moi-même et les précédents Premiers ministres avons pu faire appel aux services d’un réfugié irakien d’origine kurde aux plus hauts niveaux du gouvernement britannique. C’est quelque chose que les gens de tout le pays ont à juste titre estimé.

“Je sais que je pourrai compter sur votre soutien de la part des députés d’arrière-ban alors que vous continuez à servir avec passion et détermination vos électeurs de Stratford-on-Avon et à représenter les nombreux problèmes et campagnes auxquels vous vous consacrez. Merci pour votre service à ce et les gouvernements précédents.”