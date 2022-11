“Grave urgence”: plus de 400 groupes d’entreprises implorent le Congrès d’empêcher la grève des chemins de fer

CNN

Plus de 400 groupes d’entreprises demandent aux dirigeants du Congrès d’être prêts à empêcher une grève du fret ferroviaire qui pourrait commencer à semer le chaos dans l’économie dès la semaine prochaine.

“Personne ne gagne lorsque les chemins de fer cessent de fonctionner”, ont écrit lundi les groupes d’entreprises dirigés par la Chambre de commerce dans une lettre adressée à la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, au chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, au chef de la minorité à la Chambre Kevin McCarthy et au chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell.

Le Congrès peut imposer un contrat aux deux parties ou prolonger une “période de réflexion” de négociation pour maintenir les chemins de fer en activité et éviter les perturbations du commerce interétatique en vertu de la loi sur le travail des chemins de fer de 1926. Le nœud principal du différend entre les chemins de fer et leurs travailleurs tourne autour des règles sur les congés.

Les 449 groupes d’entreprises – qui vont de l’Aluminium Association et du Beer Institute à l’US Apple Association et à la Window & Door Manufacturers Association – ont déclaré qu’il s’agissait d’une “grave urgence” car même un arrêt de travail à court terme causerait de gros problèmes. . Ils ont déclaré que le meilleur résultat serait un accord volontaire entre les syndicats et les chemins de fer de fret, mais ont souligné que le Congrès devait se préparer au pire.

“En l’absence d’accord volontaire, nous vous appelons à prendre des mesures immédiates pour empêcher une grève nationale des chemins de fer et la destruction économique certaine qui s’ensuivrait”, ont écrit les groupes, notant que le Congrès est intervenu 18 fois depuis 1926 dans des négociations syndicales lorsque le commerce interétatique était menacé.

Une grève des chemins de fer pourrait devenir une réalité dès le 9 décembre, provoquant des pénuries, une flambée des prix et l’arrêt de la production en usine. Cela pourrait également perturber les services ferroviaires de banlieue pour jusqu’à sept millions de voyageurs par jour et le transport de 6 300 wagons de produits alimentaires et agricoles par jour, entre autres, selon les groupes d’entreprises.

Mais les groupes commerciaux avertissent dans la lettre que de nombreuses entreprises ressentiront l’impact d’une grève nationale des puits dès le 5 décembre sous la forme d’interruptions de service et d’autres impacts. Ils ont noté que la grève potentielle des chemins de fer au début de l’année avait provoqué des “perturbations importantes” pour les biens et produits essentiels, notamment les engrais, le chlore et d’autres articles, avant que la grève ne soit évitée grâce à un accord provisoire de 11 heures.

“Le Congrès doit être prêt à intervenir avant la fin de la période actuelle de” statu quo “le 9 décembre pour assurer la continuité du service ferroviaire” si un accord n’est pas conclu “, indique la lettre. “L’incertitude du service ferroviaire au cours de la négociation prolongée du contrat de cette année a créé une énorme anxiété.”