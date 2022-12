Grave problème: Banff a du mal à gérer les spermophiles colombiens dans les cimetières

Creuser n’est pas un concept étranger dans un cimetière, mais certains rongeurs industrieux endommagent les sépultures historiques de la ville de Banff, et les autorités tentent de trouver des moyens d’empêcher les visiteurs indésirables d’entrer.

Les tombes s’installent avec le temps, mais avec un réseau souterrain de tunnels et des cycles annuels de gel et de dégel, le travail du spermophile colombien se traduit par des tombes englouties et des monuments renversés dans le cimetière Old Banff et le cimetière Mountain View.

“Ils ont créé des dégâts importants”, a déclaré Agustina Rocha-Jaje, responsable des parcs municipaux.

Le spermophile de Columbia, souvent confondu avec un gopher, réside dans les terrains montagneux et les hautes plaines du Canada.

Le cimetière Old Banff a été désigné ressource historique en 2016. Plus de 2 000 personnes y sont enterrées, l’une des premières tombes datant de 1890.

Les propriétaires de parcelles sont généralement responsables de l’entretien des tombes et des monuments, mais la tenue de registres inégale dans de nombreux cas signifie que la ville doit niveler les tombes et réparer certains des dangers immédiats dans les cimetières car les propriétaires ne peuvent être trouvés ou confirmés.

“En ce qui concerne les monuments et les tombes engloutis … il y a des dommages causés par les écureuils terrestres colombiens”, a déclaré Rocha-Jaje. “Certains des problèmes que nous pensons sont liés au naufrage de monuments et de tombes.”

Parce que les deux cimetières se trouvent dans un parc national, les spermophiles ont de la chance que Parcs Canada n’autorise pas les poisons ou le piégeage mortel.

Les pierres tombales imitent les rochers

Le naturaliste albertain Chris Fisher affirme que les cimetières sont un endroit idéal pour les spermophiles. Ils recherchent des zones ouvertes avec beaucoup de choses à fourrager et une bonne couverture.

“Ils aiment vraiment creuser leurs terriers dans des zones rocheuses, généralement à proximité de rochers naturels. Les pierres tombales et les pierres tombales imitent vraiment ces caractéristiques”, a déclaré Fisher.

Les travailleurs des parcs municipaux de Banff sont autorisés à piéger vivant les spermophiles. Parcs Canada dicte que cela ne devrait être fait que pendant les périodes où les rongeurs sortent de leurs terriers.

Selon un document de directives de relocalisation pour la région, les écureuils terrestres hibernent près de 70 % de l’année.

Petite fenêtre de piégeage pour la ville

La ville de Banff trouve une occasion d’attraper les creuseurs à la mi-juillet. Deux employés créent un environnement serein à l’extérieur, de sorte que les écureuils n’ont pas peur de jeter un coup d’œil depuis les terriers. Cela signifie éteindre tous les outils électriques qu’ils peuvent généralement utiliser pour l’entretien sur le terrain. Une fois les pièges déclenchés, les deux travailleurs suivent les directives de Parcs Canada pour la relocalisation.

Les travaux pour piéger et déplacer les spermophiles ont commencé en 2018 au cimetière Old Banff. L’année suivante, la ville a également commencé à poser des pièges au cimetière de Mountain View.

Tout au long du projet de piégeage et de relocalisation, la ville a capturé 160 écureuils. Jusqu’en 2021, les créatures étaient relâchées près de 40 Mile Creek. Cette année, Parcs Canada a déplacé le site de lâcher approuvé vers un emplacement près du chemin Tunnel Mountain.

Terriers couverts, cimetières clôturés

La ville est également en mesure de couvrir les entrées des terriers. Ces écureuils sont orientés visuellement et aiment garder l’entrée de leur terrier en vue.

“Malheureusement, nous ne pouvons couvrir que les entrées des terriers et nous ne sommes pas en mesure de couvrir l’ensemble des systèmes de tunnels qu’ils peuvent ou non avoir sous terre”, a déclaré Rocha-Jaje.

La ville a ajouté un écran périmétrique pour bloquer davantage la vue des animaux sur ces terriers, une autre tentative pour les éloigner des cimetières.

Ce n’est pas quelque chose que quelques années d’un programme de piégeage résoudront, a déclaré Fisher. Toutes les mesures d’atténuation que tentent les gestionnaires des parcs doivent être maintenues, chaque année, pour gagner cette bataille.

“Les écureuils terrestres colombiens ont un taux de reproduction qui rendrait un lapin envieux”, a-t-il déclaré. “Tout établissement d’animaux dans le cimetière est susceptible d’entraîner une explosion démographique et de ramener le programme à zéro.”