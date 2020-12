Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a averti que l’Iran pourrait être un pas de plus vers l’obtention d’armes nucléaires s’il enrichit de l’uranium à une plus grande pureté et continue de faire échouer les efforts internationaux pour rechercher ses sites nucléaires.

«Une réduction de la coopération de l’Iran avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) ou un enrichissement au niveau de 20% constituerait une grave escalade qui rapprocherait l’Iran de la capacité d’obtenir une arme nucléaire», a-t-il déclaré dans un communiqué vendredi.

La semaine dernière, les députés iraniens ont adopté une nouvelle loi obligeant le pays à « Produire et stocker 120 kg par an d’uranium enrichi à 20 pour cent » si les signataires européens de l’accord nucléaire de 2015 ne parviennent pas à freiner les sanctions financières à l’encontre du pays.

Pompeo a déclaré que Téhéran n’avait pas offert de « crédible » explication du projet de loi, qui reporte également les inspections de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), et a accusé l’Iran de «Des niveaux de coopération déjà inacceptables» avec l’organisation.

Aussi sur rt.com Le Pentagone déploie des bombardiers B-52 à capacité nucléaire au Moyen-Orient… pour dissuader «les attaques potentielles des milices soutenues par l’Iran»?

L’intervention du secrétaire d’État intervient pendant une période de tension accrue entre Washington et Téhéran, après que les États-Unis ont envoyé jeudi deux bombardiers B-52 dans le golfe Persique, au milieu des informations faisant état d’un «Attaque potentielle» par les milices soutenues par l’Iran en Irak.

La rhétorique forte entre les États-Unis et l’Iran s’est intensifiée depuis la mi-novembre, lorsque Téhéran a menacé de « Réponse écrasante » à la suite d’informations selon lesquelles l’administration Trump avait envisagé des frappes sur des sites nucléaires iraniens.

Vendredi, Pompeo a également appelé la communauté internationale à frapper l’Iran avec «une pression diplomatique et économique continue» s’il ne coopérait pas avec l’AIEA.

Aussi sur rt.com L’Iran menace les États-Unis d’une réponse « écrasante » après avoir affirmé que Trump avait réfléchi à une attaque contre ses sites nucléaires

Il a déclaré que si l’Iran voulait un allégement des sanctions, il devrait changer son comportement dans un certain nombre de domaines, notamment en acceptant de négocier un nouvel accord nucléaire qui comprend le développement de missiles balistiques – une décision que l’Allemagne a également appelée la semaine dernière.

Téhéran a systématiquement rejeté la renégociation de l’accord – le Plan d’action global conjoint (JCPOA) – alors que les pays se préparent à la possibilité que Joe Biden puisse faire pression pour qu’il soit mis à jour s’il devient président des États-Unis.

En 2018, le président Trump a retiré les États-Unis du JCPOA, qui avait été signé en 2015 entre l’Iran, la Chine, la France, l’Allemagne, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!