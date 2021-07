Le président américain Joe Biden a salué les manifestations à Cuba pour avoir demandé « la libération d’un régime autoritaire », car son secrétaire d’État Antony Blinken a nié qu’elles étaient en quelque sorte le produit des actions de Washington.

La Havane a blâmé les États-Unis pour les manifestations qui ont éclaté dimanche dans des dizaines de villes cubaines. Le président Miguel Diaz-Canel a déclaré lundi que la politique américaine continue d' »étouffement économique » contre la nation insulaire a provoqué des pénuries de nourriture et de médicaments et des pannes de courant.





Aussi sur rt.com

Le président cubain accuse Washington d’être responsable des manifestations et déclare que les sanctions américaines sont responsables de pénuries et de « troubles sociaux »







S’adressant aux journalistes du département d’État lundi après-midi, cependant, Blinken a déclaré « Ce serait une grave erreur pour le régime cubain d’interpréter ce qui se passe dans des dizaines de villes de l’île comme le résultat ou le produit de tout ce que les États-Unis ont fait. »

Washington a placé Cuba sous embargo commercial en 1958, après que les révolutionnaires eurent renversé la dictature de Fulgencio Batista soutenue par les États-Unis.

Alors que Blinken parlait aux journalistes, Biden lui-même a fait une déclaration au sujet de la « remarquable » protestations, appelant le gouvernement cubain »de s’abstenir de la violence et des tentatives de faire taire la voix du peuple.

#RUPTURE: le président Biden répond à « remarquable » #Cuba protestations : « Le peuple cubain exige sa libération d’un régime autoritaire. Je ne pense pas que nous ayons vu quelque chose comme cette manifestation depuis très, très longtemps… Les États-Unis sont fermement aux côtés du peuple de Cuba. » pic.twitter.com/0IUEAQgtCq – Forbes (@Forbes) 12 juillet 2021

Il a également fait écho à la déclaration publiée plus tôt dans la journée par la Maison Blanche et publiée sur son compte twitter présidentiel, qui parlait des Cubains « affirmer courageusement les droits fondamentaux et universels » qui doit être respecté et appelant le « régime » à La Havane « d’entendre leur peuple et de répondre à leurs besoins à ce moment vital plutôt que de s’enrichir. »

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, l’avait décrit comme une déclaration « nous avons diffusé au nom du président ce matin, dans sa voix bien sûr », soulever quelques sourcils parmi les républicains.

« La déclaration… nous l’avons publiée au nom du président ce matin, avec sa voix bien sûr » Cela signifie-t-il que la déclaration ne vient pas de Joe Biden ? pic.twitter.com/51w8nyv0lj – Benny (@bennyjohnson) 12 juillet 2021

L’administration Obama, dans laquelle Biden était vice-président, a décidé d’assouplir certaines des restrictions contre Cuba, aboutissant à la réouverture des ambassades en 2015. La plupart de ces mesures ont toutefois été annulées par le président Donald Trump en novembre 2017. Contrairement à de nombreuses politiques de l’administration Trump révoquées par Biden depuis son entrée en fonction en janvier, ces sanctions contre Cuba restent en vigueur.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!