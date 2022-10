Grave crise de la dette dans les pays en développement – PNUD

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) s’est joint mardi au chœur des institutions et des organisations caritatives avertissant qu’une grave crise de la dette s’installe désormais dans les régions les plus pauvres du monde.

Dans un nouveau rapport, le PNUD a estimé que 54 pays, représentant plus de la moitié des personnes les plus pauvres du monde, avaient désormais besoin d’un allégement immédiat de leur dette pour éviter une pauvreté encore plus extrême et leur donner une chance de faire face au changement climatique.

“Une grave crise de la dette se déroule dans les économies en développement, et la probabilité d’une détérioration des perspectives est élevée”, indique le rapport publié mardi.

L’avertissement intervient alors que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale tiennent des réunions à Washington cette semaine au milieu des inquiétudes croissantes liées à la récession mondiale et à une série de crises de la dette du Sri Lanka et du Pakistan au Tchad, en Éthiopie et en Zambie.

Achim Steiner, administrateur du PNUD, a appelé à une série de mesures, notamment l’annulation de la dette, l’offre d’un allégement plus large à un plus grand nombre de pays et même l’ajout de clauses spéciales aux contrats obligataires pour donner un répit pendant les crises.

“Il est urgent pour nous d’intensifier et de trouver des moyens de traiter ces problèmes avant qu’ils ne deviennent au moins moins gérables et peut-être ingérables”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Sans une restructuration efficace de la dette, la pauvreté augmentera et les investissements désespérément nécessaires dans l’adaptation et l’atténuation du changement climatique n’auront pas lieu.

Le rapport du PNUD a également appelé à un recalibrage du Cadre commun dirigé par le G20 – le plan conçu pour aider les pays en difficulté financière à cause de la pandémie de Covid-19 à restructurer la dette. Seuls le Tchad, l’Éthiopie et la Zambie l’ont utilisé jusqu’à présent.

Sa proposition était d’élargir l’éligibilité du Cadre commun afin que tous les pays lourdement endettés puissent l’utiliser plutôt que les quelque 70 pays les plus pauvres, et que tout paiement de la dette soit automatiquement suspendu pendant le processus.

“Les deux inciteront les créanciers à participer et à maintenir un délai raisonnable, et cela pourrait également supprimer une partie de l’hésitation causée par les craintes de notation des pays débiteurs”, indique le rapport.

Il a également recommandé que les créanciers aient l’obligation légale de coopérer “de bonne foi” aux restructurations d’un cadre commun et que les pays puissent proposer de prendre des mesures respectueuses de l’environnement pour encourager les créanciers à réduire leur dette.

“Cela a beaucoup de sens”, indique le rapport. “Non seulement ces pays ont le moins contribué au changement climatique, mais en supportent le coût le plus élevé”.