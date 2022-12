Gratuit pour ébrécher votre sapin de Noël dans le centre de l’Okanagan

Lorsque vous démontez votre sapin de Noël naturel après les fêtes, jetez-le de manière écologique et faites-le ébrécher.

Le Bureau de réduction des déchets de RDCO recommande de donner une autre vie à votre arbre en le déposant à l’un des nombreux emplacements Chip It gratuits et pratiques. L’arbre sera ensuite broyé et composté dans un compost riche en nutriments appelé GlenGrow disponible à divers endroits, y compris la décharge de Glenmore.

Assurez-vous d’enlever toutes les décorations et les guirlandes avant de recycler votre arbre, ainsi que tous les sacs en plastique ou autres matériaux utilisés pour le transport – tout cela interfère avec le processus de compostage.

Les lieux de dépôt des arbres de Noël sont ouverts du 26 décembre au 31 janvier :

Kelowna

Ben Lee Park (parking à Houghton Road);

Derrière le Capital News Center (sur la rocade Lequime) ;

Glenmore Landfill (2710 John Hindle Drive), ouvert du lundi au dimanche, de 7 h 30 à 16 h 45 et fermé les 25 et 26 décembre et le 1er janvier. Limite de trois arbres et la charge doit être recouverte d’une bâche ;

Kelowna Ouest et Peachland

Westside Residential Waste Disposal and Recycling Centre (2640 Asquith Road), ouvert du vendredi au lundi, de 7 h 30 à 15 h 50, fermé le 25 décembre et le 1er janvier ;

Pays des lacs

Parc Jack Seaton (1950 Camp Road).

Les arbres peuvent également être coupés en morceaux et placés dans votre chariot de déchets de jardin pour être ramassés une fois que la collecte des déchets de jardin reprendra le 1er mars 2023. Gardez à l’esprit que les émondes et les branches ne doivent pas dépasser 5 cm (2 po) de diamètre et moins de 1 mètre (3 pieds) de long.

