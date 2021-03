Une meilleure alternative, a déclaré M. Bogard, pourrait être de distribuer des «objets de faible valeur personnelle et de haute valeur sociale» – comme des autocollants et des badges – qui puisent dans un sens plus large de «motivation sociale et de responsabilité».

Pour encourager les plus jeunes à se faire vacciner, la ville de Tel Aviv a mis en place une clinique de vaccination mobile dans un bar le mois dernier, et a offert de la bière gratuite et des verres de jus de pêche sans alcool à ceux qui ont reçu une injection, Le Times of Israel a rapporté .

